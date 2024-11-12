Міноборони підписало контракт із супутниковою компанією ICEYE: як це допоможе ЗСУ

За словами Рустема Умєрова, система супутників ICEYE допоможе українському командуванню визначати пріоритетні зони спостереження і швидко отримувати актуальні дані.

Міністерство оборони України підписало стратегічно важливий контракт із фінською аерокосмічною компанією ICEYE, яка є лідером у галузі SAR-супутників. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами міністра, ця угода розширить можливості української розвідки. Військовослужбовці ЗСУ отримають доступ до високоточних космічних знімків з повним покриттям території бойових дій. Українське командування зможе визначати пріоритетні зони спостереження і швидко отримувати актуальні дані через систему супутників ICEYE.

Голова Міноборони також висловив подяку партнерам за сприяння. За його словами, угода стала можливою завдяки підтримці уряду Німеччини та концерну Rheinmetall, який виступив стороною контракту.

"Впроваджуючи передові технології космічної розвідки, ми створюємо технологічну перевагу, яка підвищує боєздатність і захищає наших військових", — заявив Рустем Умєров.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомляли, що завдяки ICEYE українська розвідка вийшла на новий рівень якості та оперативності отримання розвідувальних даних. За допомогою ICEYE розвідники стежать за пунктами постійної дислокації ЗС РФ, полігонами, військовими містечками та центрами мобілізаційного розгортання, військовими заводами і мережею логістики окупантів, включно з незаконно побудованим Кримським мостом.

За даними Міноборони України, супутник ICEYE допоміг українським захисникам знищити великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричну субмарину "Ростов-на-Дону" в Севастопольській бухті.