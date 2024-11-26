Порушенння прав військовозобов'язаних: юрист розповів, як вони можуть себе захистити

Юристка зазначила, що для захисту свої прав у військовозобов'язаних є декілька варіантів. Також особа може звернутись для оскарження дій під час проходження медогляду.

Якщо права військовозобов'язаного порушені, він має декілька варіантів щодо подальшого їх захисту. Про це розповіла старша юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян в інтерв'ю "РБК-Україна".

"У випадку порушення прав військовозобов’язаних, вони можуть звертатися до суду, прокуратури або омбудсмена. Вони мають право відмовитися від отримання повістки, виданої з порушенням процедури", – зазначила експертка.

У випадку, якщо особа вважає, що призов порушує її права або проходження медогляду відбулося з порушенням, вона також має певний алгоритм дій. В цьому випадку можна оскаржити рішення у судовому порядку.

"Таким чином, дії ТЦК повинні здійснюватися у рамках закону та відповідно до постанови №560 від 2024 року, яка регулює мобілізаційні заходи. Будь-які порушення або перевищення повноважень працівників ТЦК можуть бути оскаржені у правовому порядку", – розповіла Тетяна Козян.

Нагадаємо, що в Україні повинна працювати служба гарячої лінії з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних, однак станом на середину листопада вона не працювала. Жоден номер Сухопутних військ для підтримки громадян і можливості подати скаргу на дії ТЦК — не відповідає. Фокус з'ясовував, куди звертатися, якщо військкоми порушують права.

Додамо, що в разі неявки військовозобов’язаного або резервіста протягом 10 днів з моменту вручення повістки до ТЦК, працівники звертаються до суду щодо накладення обмежень на таку особу. Юристи розповідали про види й розмірів штрафів та блокування рахунків у разі несплати.