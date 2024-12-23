З мисливської зброї застрелив лісника: на Сумщині за навмисне вбивство судитимуть депутата

Досудове розслідування у справі вбивства майстра лісу завершено. Депутатові вручили повідомлення про підозру.

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У Сумській області за навмисне вбивство судитимуть депутата облради Ігоря Кашука. Він застрелив з мисливської зброї майстра лісу. Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Правоохоронці завершили досудове розслідування і депутатові вручили повідомлення про підозру.

Подія сталася 21 червня 2024 року на території мисливського господарства в с. Заріччя Конотопського району. Депутат пристрілював зброю і влучив в майстра лісу, який перебував поруч. Від отриманих поранень 46-річний потерпілий помер на місці події.

Відомо, що зброя належала підозрюваному, він мав на неї усі необхідні документи.

"Обвинувачений має право на зберігання і носіння нарізного карабіну "Remington 750", з якого здійснював постріли, відтак був обізнаний з правилами поводження зі зброєю, якими знехтував", — кажуть у прокуратурі.

Адвокат підозрюваного назвав подію — нещасним випадком.

"Це трагедія, нещасний випадок, жодного умислу на вбивство в мого клієнта не було. Тим більше, що це його знайомий тривалий час і якихось сварок між ними не було. Це просто нещасний випадок. Це була у спеціально облаштованому місці пристрілка зброї. Кашук попередив всіх, хто був на цій базі, що він іде у тир пристрілювати зброю, всі знали. Чого туди пішов потерпілий — ніхто не знає. Чому він пішов на лінію вогню — слідство буде встановлювати", — сказав захисник горя Кашука Олександр Нечвоглод.

Нагадаємо, що 20 грудня повідомлялося, що у Курській області солдат КНДР, збиваючи український дрон, застрелив свого товариша по службі.

Також повідомлялося, що командир взводу застрелив правоохоронця у Волинській області. Інцидент стався 25 серпня.