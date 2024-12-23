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Украина

Из охотничьего оружия застрелил лесника: на Сумщине за умышленное убийство будут судить депутата

Игорь Кашук, Сумской облсовет, мастер леса, убийство, депутат, новости сумм, егерь, лесник
Игорь Кашук. Сумской облсовет

Досудебное расследование по делу об убийстве мастера леса завершено. Депутату вручили уведомление о подозрении.

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В Сумской области за умышленное убийство будут судить депутата облсовета Игоря Кашука. Он застрелил из охотничьего оружия мастера леса. Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

Правоохранители завершили досудебное расследование и депутату вручили уведомление о подозрении.

Происшествие произошло 21 июня 2024 года на территории охотничьего хозяйства в с. Заречье Конотопского района. Депутат пристреливал оружие и попал в мастера леса, который находился рядом. От полученных ранений 46-летний пострадавший скончался на месте происшествия.

Известно, что оружие принадлежало подозреваемому, он имел на него все необходимые документы.

"Обвиняемый имеет право на хранение и ношение нарезного карабина "Remington 750", из которого осуществлял выстрелы, поэтому был знаком с правилами обращения с оружием, которыми пренебрег", — говорят в прокуратуре.

Адвокат подозреваемого назвал произошедшее — несчастным случаем.

"Это трагедия, несчастный случай, никакого умысла на убийство у моего клиента не было. Тем более, что это его знакомый длительное время и каких-то ссор между ними не было. Это просто несчастный случай. Это была в специально обустроенном месте пристрелка оружия. Кашук предупредил всех, кто был на этой базе, что он идет в тир пристреливать оружие, все знали. Чего туда пошел потерпевший — никто не знает. Почему он пошел на линию огня — следствие будет устанавливать", — сказал защитник горя Кашука Александр Нечвоглод.

Напомним, что 20 декабря сообщалось, что в Курской области солдат КНДР, сбивая украинский дрон, застрелил своего сослуживца.

Также сообщалось, что командир взвода застрелил правоохранителя в Волынской области. Инцидент произошел 25 августа.