Из охотничьего оружия застрелил лесника: на Сумщине за умышленное убийство будут судить депутата

Досудебное расследование по делу об убийстве мастера леса завершено. Депутату вручили уведомление о подозрении.

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В Сумской области за умышленное убийство будут судить депутата облсовета Игоря Кашука. Он застрелил из охотничьего оружия мастера леса. Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

Правоохранители завершили досудебное расследование и депутату вручили уведомление о подозрении.

Происшествие произошло 21 июня 2024 года на территории охотничьего хозяйства в с. Заречье Конотопского района. Депутат пристреливал оружие и попал в мастера леса, который находился рядом. От полученных ранений 46-летний пострадавший скончался на месте происшествия.

Известно, что оружие принадлежало подозреваемому, он имел на него все необходимые документы.

"Обвиняемый имеет право на хранение и ношение нарезного карабина "Remington 750", из которого осуществлял выстрелы, поэтому был знаком с правилами обращения с оружием, которыми пренебрег", — говорят в прокуратуре.

Адвокат подозреваемого назвал произошедшее — несчастным случаем.

"Это трагедия, несчастный случай, никакого умысла на убийство у моего клиента не было. Тем более, что это его знакомый длительное время и каких-то ссор между ними не было. Это просто несчастный случай. Это была в специально обустроенном месте пристрелка оружия. Кашук предупредил всех, кто был на этой базе, что он идет в тир пристреливать оружие, все знали. Чего туда пошел потерпевший — никто не знает. Почему он пошел на линию огня — следствие будет устанавливать", — сказал защитник горя Кашука Александр Нечвоглод.

Напомним, что 20 декабря сообщалось, что в Курской области солдат КНДР, сбивая украинский дрон, застрелил своего сослуживца.

Также сообщалось, что командир взвода застрелил правоохранителя в Волынской области. Инцидент произошел 25 августа.