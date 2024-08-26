Командир взвода застрелил полицейского в Волынской области, — СМИ

По словам журналистов, у 29-летнего командира взвода возник словесный конфликт с 20-летним правоохранителем, после чего командир выстрелил в полицейского.

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Командир взвода застрелил правоохранителя в Волынской области. Инцидент произошел 25 августа. Об этом пишет издание "Волынские Новости".

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Сообщается, что трагедия произошла около 3:30 утра на территории опорного пункта сводной бригады правоохранительного органа в Ковельском районе. Согласно предварительным данным, у 29-летнего командира взвода возник словесный конфликт с 20-летним правоохранителем, после чего командир выстрелил в полицейского. От полученных травм тот скончался на месте.

В материале говорится, что командир задержан, ему уже сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины — умышленное убийство. Подано в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения – содержания под стражей. Сотрудники ГБР продолжают расследование, устанавливаются все происшествия трагедии.

Отметим, что правоохранители пока официально не прокомментировали инцидент.

Ранее журналист Виталий Глагола заявил, что в Ужгороде КОРД и ТОР задержали 6 человек в военной форме. Неустановленные лица в военной форме в балаклавах и с оружием приехали в офис в котором, по их информации, работает мошеннический колл-центр. Работники офиса вызвали полицию.

Также напомним, что сотрудницу Львовской ОВА уволили из-за того, что она во время исполнения гимна показала палец. Волонтерка Леся Менкуш-Малькив сообщила, что случай, вызвавший общественный резонанс, произошел 23 августа во Львове, на акции семей пленных и пропавших без вести.