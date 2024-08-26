Командир взводу застрелив поліцейського у Волинській області, — ЗМІ

За словами журналістів, у 29-річного командира взводу виник словесний конфлікт із 20-річним правоохоронцем, після чого командир вистрілив у поліцейського.

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Командир взводу застрелив правоохоронця у Волинській області. Інцидент стався 25 серпня. Про це пише видання "Волинські Новини".

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Повідомляється, що трагедія сталася близько 3:30 ранку на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу в Ковельському районі. Згідно з попередніми даними, у 29-річного командира взводу виник словесний конфлікт із 20-річним правоохоронцем, після чого командир вистрілив у поліцейського. Від отриманих травм той помер на місці.

У матеріалі йдеться, що командира затримано, йому вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України — умисне вбивство. Подано до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою. Співробітники ДБР продовжують розслідування, встановлюються всі події трагедії.

Зазначимо, що правоохоронці поки що офіційно не прокоментували інцидент.

Раніше журналіст Віталій Глагола заявив, що в Ужгороді КОРД і ТОР затримали 6 осіб у військовій формі. Невстановлені особи у військовій формі в балаклавах і зі зброєю приїхали до офісу в якому, за їхньою інформацією, працює шахрайський кол-центр. Працівники офісу викликали поліцію.

Також нагадаємо, що співробітницю Львівської ОВА звільнили через те, що вона під час виконання гімну показала палець. Волонтерка Леся Менкуш-Мальків повідомила, що випадок, який спричинив суспільний резонанс, стався 23 серпня у Львові, на акції родин полонених і зниклих безвісти.