Грошова допомога для проходження зими: хто отримає 6500 гривень у грудні

Контролю за витратами допомоги не буде, однак в деяких випадках гроші доведеться повернути.

В листопаді уряд ухвалив рішення про запровадження одноразової грошової допомоги окремим категоріям людей розміром 6 500 гривень. Як її отримати та на що можна витратити, розповіли експерти Гончаренко центру NV.

Програма Тепла зима — що це та хто може отримати допомогу

Програма Тепла зима — це одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду. Протягом грудня ці гроші можуть отримати:

малозабезпечені сім'ї з дітьми, які отримують відповідну державну соціальну допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року Nº 332 Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.;

сім'ї внутрішньо переміщених осіб з дітьми, які отримують виплати на проживання;

особи з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб.

Коли можна отримати виплати та на що їх можна витратити

Виплата допомоги буде здійснюватись протягом грудня 2024 року. Отримані гроші можна витратити на теплий дитячий одяг та взуття.

В Гончаренко центрі зазначили, що контролю за витратами зимової допомоги не буде. Гроші можна направити за необхідністю — на теплі речі, їжу комуналку. Жодних обмежень не передбачається.

Виплати будуть зараховуватись автоматично на картковий рахунок отримувача допомоги. Тому додатково звертатися за призначенням виплати не потрібно, адже районні управління соцзахисту населення безпосередньо ведуть облік таких громадян і мають реєстри з їхніми даними.

Нюанси в отриманні допомоги

Її будуть виплачувати тим сім'ям, які у листопаді 2024 року були одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Це означає, що не всі переселенці претендуватимуть на допомогу.

"Якщо на момент виплати одноразової грошової допомоги виявлено, що одержувач допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб або державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не мав права на її отримання, надміру виплачені кошти доведеться повернути", — наголошує Микола Брюховецький.

Нагадаємо, 26 листопада стало відомо про запровадження Кабміном окремим категоріям осіб виплати одноразової грошової допомоги для проходження зимового періоду у розмірі 6 500 гривень. Тоді зазначалось, що ці кошти можна направити на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку.