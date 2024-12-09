Денежная помощь для прохождения зимы: кто получит 6500 гривен в декабре

Контроля за расходами помощи не будет, однако в некоторых случаях деньги придется вернуть.

В ноябре правительство приняло решение о введении единовременной денежной помощи отдельным категориям людей в размере 6 500 гривен. Как ее получить и на что можно потратить, рассказали эксперты Гончаренко центра NV.

Программа Теплая зима — что это и кто может получить помощь

Программа Теплая зима — это единовременная денежная помощь на детей для прохождения зимнего периода. В течение декабря эти деньги могут получить:

малообеспеченные семьи с детьми, которые получают соответствующую государственную социальную помощь в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 года Nº 332 Некоторые вопросы выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;

семьи внутренне перемещенных лиц с детьми, которые получают выплаты на проживание;

лица с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц.

Когда можно получить выплаты и на что их можно потратить

Выплата помощи будет осуществляться в течение декабря 2024 года. Полученные деньги можно потратить на теплую детскую одежду и обувь.

В Гончаренко центре отметили, что контроля за расходами зимней помощи не будет. Деньги можно направить по необходимости — на теплые вещи, еду коммуналку. Никаких ограничений не предусматривается.

Выплаты будут зачисляться автоматически на карточный счет получателя помощи. Поэтому дополнительно обращаться за назначением выплаты не нужно, ведь районные управления соцзащиты населения непосредственно ведут учет таких граждан и имеют реестры с их данными.

Нюансы в получении помощи

Ее будут выплачивать тем семьям, которые в ноябре 2024 года были получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Это означает, что не все переселенцы будут претендовать на помощь.

"Если на момент выплаты единовременной денежной помощи выявлено, что получатель помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц или государственной социальной помощи малообеспеченным семьям не имел права на ее получение, излишне выплаченные средства придется вернуть", — отмечает Николай Брюховецкий.

Напомним, 26 ноября стало известно о введении Кабмином отдельным категориям лиц выплаты единовременной денежной помощи для прохождения зимнего периода в размере 6 500 гривен. Тогда отмечалось, что эти средства можно направить на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой