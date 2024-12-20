Кабмін посилить відповідальність за порушення комендантської години: ЗМІ назвали розміри штрафів

Зокрема, за перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток пропонують штрафувати у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

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У Кабінеті міністрів запропонували посилити відповідальність за порушення комендантської години. Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела.

Журналісти стверджують, що відповідний законопроєкт було погоджено урядом сьогодні.

За перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток пропонують штрафувати у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-1700 гривень).

Але є винятки. Штрафувати не будуть людей, які:

йдуть до укриттів;

надають медичну чи домедичну допомогу;

супроводжують поранених чи тяжкохворих;

евакуюються чи рятують майно.

Також штрафи не будуть застосовуватись і в інших випадках загрози життю громадян.

Інформацію підтвердив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко та зауважив, що "це ще не остаточне рішення, бо цей урядовий законопроєкт має бути винесений на розгляд Ради".

Нагадаємо, комендантська година – це період у межах якого людям заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень. У більшості міст України обмеження діють в період між 00:00 до 05:00.

Фокус писав, чи скасують комендантську годину у новорічну ніч у Києві. З'ясувалось, що в столиці не планується скасовувати або скорочувати тривалість комендантської години. Зауважили, що залишати дім вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги для того, щоб дістатись найближчого укриття. Водночас необхідно взяти із собою документ, що посвідчує особу.