Чи скасують комендантську годину в Києві в новорічну ніч: пояснення КМВА

Адміністрація нагадує, що цивільним особам залишати вночі дім можна лише під час повітряної тривоги, щоб дістатись найближчого укриття.

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В Києві в новорічну ніч не планується скасовувати або скорочувати тривалість комендантської години. Перебувати на вулиці буде заборонено з півночі до 5 ранку, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"Комендантська година на Новий рік і свята змінюватися не буде. Як завжди усі служби, які відповідають за безпеку, зокрема, патрулі Нацполіції і сили оборони, працюватимуть у посиленому режимі. Громадських святкувань не буде", – заявив речник КМВА Михайло Шаманов.

Там додали, що залишати дім вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги домівку для того, щоб дістатись найближчого укриття. При цьому необхідно взяти з собою документ, що посвідчує особу.

Оскільки комендантську годину продовжувати не будуть, ймовірно, що робота метрополітену залишиться без змін. Зараз столична підземка стандартно працює 05:30 до 23:00, а також цілодобово як укриття під час оголошення повітряної тривоги. Наземний транспорт працює із 05:30 до 23:30.

"Графік роботи громадського транспорту в Києві формується з врахуванням тривалості комендантської години", – зазначили у КМДА.

Нагадаємо, що порушення комендантської години в Україні загрожує штрафом у розмірі від 170 до 510 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Патрульні співробітники мають право перевіряти документи, затримувати правопорушників і встановлювати причини їхнього перебування на вулиці в період комендантської години.

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