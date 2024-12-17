Отменят ли комендантский час в Киеве в новогоднюю ночь: объяснение КГГА

Администрация напоминает, что гражданским лицам покидать ночью дом можно только во время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия.

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В Киеве в новогоднюю ночь не планируется отменять или сокращать продолжительность комендантского часа. Находиться на улице будет запрещено с полуночи до 5 утра, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

"Комендантский час на Новый год и праздники меняться не будет. Как всегда все службы, которые отвечают за безопасность, в частности, патрули Нацполиции и силы обороны, будут работать в усиленном режиме. Общественных празднований не будет", — заявил спикер КГГА Михаил Шаманов.

Там добавили, что покидать дом ночью разрешается только во время воздушной тревоги дом для того, чтобы добраться до ближайшего укрытия. При этом необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Поскольку комендантский час продлевать не будут, вероятно, что работа метрополитена останется без изменений. Сейчас столичная подземка стандартно работает 05:30 до 23:00, а также круглосуточно как укрытие во время объявления воздушной тревоги. Наземный транспорт работает с 05:30 до 23:30.

"График работы общественного транспорта в Киеве формируется с учетом продолжительности комендантского часа", — отметили в КГГА.

Напомним, что нарушение комендантского часа в Украине грозит штрафом в размере от 170 до 510 гривен или административный арест на срок до 15 суток. Патрульные сотрудники имеют право проверять документы, задерживать правонарушителей и устанавливать причины их пребывания на улице в период комендантского часа.

Ранее Фокус рассказывал, как будут праздновать Рождество и Новый год в этом году. Действующим законодательством предусмотрено особое регулирование праздничных дней во время действия военного положения в Украине.