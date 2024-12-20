Кабмин усилит ответственность за нарушение комендантского часа: СМИ назвали размеры штрафов

В частности, за пребывание в общественных местах в запрещенное время без пропусков предлагают штрафовать в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Related video

В Кабинете министров предложили усилить ответственность за нарушение комендантского часа. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Журналисты утверждают, что соответствующий законопроект был согласован правительством сегодня.

За пребывание в общественных местах в запрещенное время без пропусков предлагают штрафовать в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 гривен).

Но есть исключения. Штрафовать не будут людей, которые:

идут к укрытиям;

оказывают медицинскую или домедицинскую помощь;

сопровождают раненых или тяжелобольных;

эвакуируются или спасают имущество.

Также штрафы не будут применяться и в других случаях угрозы жизни граждан.

Информацию подтвердил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и отметил, что "это еще не окончательное решение, потому что этот правительственный законопроект должен быть вынесен на рассмотрение Рады".

Напомним, комендантский час — это период в пределах которого людям запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. В большинстве городов Украины ограничения действуют в период между 00:00 до 05:00.

Фокус писал, отменят ли комендантский час в новогоднюю ночь в Киеве. Выяснилось, что в столице не планируется отменять или сокращать продолжительность комендантского часа. Заметили, что покидать дом ночью разрешается только во время воздушной тревоги для того, чтобы добраться до ближайшего укрытия. При этом необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность.