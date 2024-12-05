Виплати від держави: хто та у якому розмірі має право на соціальну допомогу замість пенсії

Якщо громадянин досягнув 65-річного віку, а страховий стаж менш як 15 років, то він має право на допомогу від держави. Щоб отримати кошти, слід принести певний набір документи у відділ соцзахисту або ЦНАП.

Українці, які не мають страхового стажу для отримання пенсії, але досягнули пенсійного віку, отримують від держави не пенсію, а тимчасову державну соціальну допомогу. Для оформлення виплат слід звернутись до державних органів і довести, що грошей родини не вистачає на прожиття. Про те, хто має право на соціальну допомогу, та на яку суму можна розраховувати, написали на Урядовому порталі.

Порядок оформлення та розмір виплат регулюється постановою Кабміну №1098 від 27 грудня 2017 року. У постанові вказано, що право на соціальну допомогу від держави мають люди, які досягнули пенсійного віку, але не платили страхові внески стільки часу, щоб отримувати пенсію.

Соціальна допомога замість пенсії — хто має право

На порталі уряду вказали страховий стаж для виходу на пенсію при досягненні пенсійного віку:

стаж 31 рік та більше — щоб вийти на пенсію в 60 років;

від 21 до 31 року — щоб вийти на пенсію в 63 роки;

від 15 до 21 року — щоб вийти на пенсію в 65 років.

Окрема згадали людей, які досягнули 65-річного віку і мають менш як 15 років страхового стажу. У цьому випадку можливість виплат залежить від сукупного доходу сім'ї.

Який розмір соціальної допомоги

Громадяни, які не мають страхового стажу для пенсії, отримують соціальну допомогу, і вона залежить від мінімального прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, пояснили на сайті Кабміну. Розмір виплат встановлюється законом про державний бюджет. У 2024 році соціальна допомога, яка виплачується людям пенсійного віку без права на пенсію, становила 2 361 грн. У 2025 році розмір виплат не зміниться, свідчить закон про бюджет на 2025 рік, про що раніше писав Фокус.

На інфографіці, опублікованій на порталі уряду, вказано, що мінімальний розмір соціальної допомоги, яку отримують різні категорії населення — це 30% вказаного прожиткового мінімуму "плюс" доплата до 100% цього показника.

Соціальна допомога - який розмір виплат у 2024 році Фото: пресслужба Кабміну

Як оформити соціальну допомогу

Щоб оформити соціальну допомогу, можна звернутись або в органи соціального захисту за місцем проживання (чи реєстрації), або у центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), ідеться у статті.

Які документи потрібно надати для оформлення допомоги:

заява за зразком, затвердженим в Мінсоцполітики (завантажується за посиланням);

паспорт, трудова книжка, ідентифікаційний код;

довідка Пенсійного фонду про страховий стаж;

декларація про доходи сім'ї, яка заповнюється на сонові довідок про доходи членів родини;

якщо особа недієздатна, то рішення про опікуна.

Окремо наголошується, що документи подаються після пред'явлення паспорта.

Зазначимо, 29 листопада Фокус писав про те, як розрахувати власну пенсію. Для розрахунків слід скористатись спеціальною формулою, усі деталі якої розписали на сайті ПФУ. Розрахунки ґрунтуються на заробітній платі в останньому кварталі перед виходом на пенсію та середній зарплаті в Україні.

Нагадуємо, у Пенсійному фонді попередили громадян, що вони мають обмежений термін, щоб повідомити державу про якісь зміни у доходах чи статусі.