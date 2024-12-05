Выплаты от государства: кто и в каком размере имеет право на социальную помощь вместо пенсии

Если гражданин достиг 65-летнего возраста, а страховой стаж менее 15 лет, то он имеет право на помощь от государства. Чтобы получить средства, следует принести определенный набор документов в отдел соцзащиты или ЦНАП.

Украинцы, которые не имеют страхового стажа для получения пенсии, но достигли пенсионного возраста, получают от государства не пенсию, а временную государственную социальную помощь. Для оформления выплат следует обратиться в государственные органы и доказать, что денег семьи не хватает на жизнь. О том, кто имеет право на социальную помощь, и на какую сумму можно рассчитывать, написали на Правительственном портале.

Порядок оформления и размер выплат регулируется постановлением Кабмина №1098 от 27 декабря 2017 года. В постановлении указано, что право на социальную помощь от государства имеют люди, которые достигли пенсионного возраста, но не платили страховые взносы столько времени, чтобы получать пенсию.

Социальная помощь вместо пенсии — кто имеет право

На портале правительства указали страховой стаж для выхода на пенсию при достижении пенсионного возраста:

стаж 31 год и более — чтобы выйти на пенсию в 60 лет;

от 21 до 31 года — чтобы выйти на пенсию в 63 года;

от 15 до 21 года — чтобы выйти на пенсию в 65 лет.

Отдельно упомянули людей, которые достигли 65-летнего возраста и имеют менее 15 лет страхового стажа. В этом случае возможность выплат зависит от совокупного дохода семьи.

Какой размер социальной помощи

Граждане, которые не имеют страхового стажа для пенсии, получают социальную помощь, и она зависит от минимального прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, пояснили на сайте Кабмина. Размер выплат устанавливается законом о государственном бюджете. В 2024 году социальная помощь, которая выплачивается людям пенсионного возраста без права на пенсию, составляла 2 361 грн. В 2025 году размер выплат не изменится, гласит закон о бюджете на 2025 год, о чем ранее писал Фокус.

На инфографике, опубликованной на портале правительства, указано, что минимальный размер социальной помощи, которую получают разные категории населения — это 30% указанного прожиточного минимума "плюс" доплата до 100% этого показателя.

Социальная помощь — какой размер выплат в 2024 году Фото: пресс-служба Кабмина

Как оформить социальную помощь

Чтобы оформить социальную помощь, можно обратиться либо в органы социальной защиты по месту жительства (или регистрации), либо в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), говорится в статье.

Какие документы нужно предоставить для оформления помощи:

заявление по образцу, утвержденному в Минсоцполитики (загружается по ссылке);

паспорт, трудовая книжка, идентификационный код;

справка Пенсионного фонда о страховом стаже;

декларация о доходах семьи, которая заполняется на основании справок о доходах членов семьи;

если лицо недееспособно, то решение об опекуне.

Отдельно отмечается, что документы подаются после предъявления паспорта.

Отметим, 29 ноября Фокус писал о том, как рассчитать собственную пенсию. Для расчетов следует воспользоваться специальной формулой, все детали которой расписали на сайте ПФУ. Расчеты основываются на заработной плате в последнем квартале перед выходом на пенсию и средней зарплате в Украине.

Напоминаем, в Пенсионном фонде предупредили граждан, что они имеют ограниченный срок, чтобы сообщить государству о каких-то изменениях в доходах или статусе.