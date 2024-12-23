Менше $1 за один постріл: у Британії застосували радіочастотну зброю проти БПЛА

За даними британського оборонного відомства, система RFDEW здатна вивести з ладу рій безпілотників на відстані до 1 кілометра.

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Підрозділ Королівської артилерії Великої Британії та 7-ма група протиповітряної оборони армії США успішно застосували проти БПЛА демонстраційний зразок зброї спрямованої радіочастотної енергії (RFDEW), розроблений у межах проєкту Ealing, на полігоні Манорбір у Західному Уельсі. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Британії.

Повідомляється, що RFDEW може знищити рій безпілотників за допомогою радіохвиль. Дальність системи становить до 1 кілометра, а один постріл коштує менше 10 пенсів (0,12 долара). Це робить радіочастотну зброю економічно вигідним доповненням до традиційних систем ППО.

"Успішний запуск британськими солдатами нашої зброї спрямованої радіочастотної енергії — це ще один крок уперед на шляху до створення суверенної зброї, здатної змінити правила гри для Великої Британії", — заявила міністр оборонних закупівель і промисловості Марія Ігл.

RFDEW використовує високочастотні хвилі для порушення роботи або пошкодження критично важливих електронних компонентів усередині БПЛА, внаслідок чого дрони падають. Зброю розробив консорціум під керівництвом Thales UK у межах контракту, укладеного з Team HERSA, спільним підприємством DE&S і Лабораторією оборонної науки та технологій (Dstl).

У Міноборони Британії наголосили, що випробуваний демонстраційний зразок не буде введено в експлуатацію, проте досвід і дані, отримані під час випробувань, буде використано в майбутньому.

"Я в захваті від успішних випробувань RFDEW. Thales перебуває на передньому краї цієї новаторської технології вже понад 40 років і наші постійні дослідження і розробки в цьому секторі спільно з нашими партнерами в уряді прокладають шлях до сильного майбутнього в цій галузі", — додав керуючий директор компанії Thales Найджел Маквін.

Нагадаємо, китайська корпорація аерокосмічної науки та технологій представила на масштабному авіасалоні в Чжухаї мобільну систему протиповітряної оборони FK-4000, яка вражає безпілотники за допомогою потужних мікрохвиль.

Також повідомлялося, що корпус морської піхоти США отримає потужну мікрохвильову зброю Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) для боротьби з роями безпілотників, яка є останньою версією системи озброєння Leonidas від компанії Epirus.