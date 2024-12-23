Менее $1 за один выстрел: в Британии применили радиочастотное оружие против БПЛА

По данным британского оборонного ведомства, система RFDEW способна вывести из строя рой беспилотников на расстоянии до 1 километра.

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Подразделение Королевской артиллерии Великобритании и 7-я группа противовоздушной обороны армии США успешно применили против БПЛА демонстрационный образец оружия направленной радиочастотной энергии (RFDEW), разработанный в рамках проекта Ealing, на полигоне Манорбир в Западном Уэльсе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Британии.

Сообщается, что RFDEW может уничтожить рой беспилотников с помощью радиоволн. Дальность системы составляет до 1 километра, а один выстрел стоит менее 10 пенсов (0,12 доллара). Это делает радиочастотное оружие экономически выгодным дополнением к традиционным системам ПВО.

"Успешный запуск британскими солдатами нашего оружия направленной радиочастотной энергии — это еще один шаг вперед на пути к созданию суверенного оружия, способного изменить правила игры для Великобритании", — заявила министр оборонных закупок и промышленности Мария Игл.

RFDEW использует высокочастотные волны для нарушения работы или повреждения критически важных электронных компонентов внутри БПЛА, в результате чего дроны падают. Оружие было разработано консорциумом под руководством Thales UK в рамках контракта, заключенного с Team HERSA, совместным предприятием DE&S и Лабораторией оборонной науки и технологий (Dstl).

В Минобороны Британии подчеркнули, что испытанный демонстрационный образец не будет введен в эксплуатацию, однако опыт и данные, полученные в ходе испытаний будут использованы в будущем.

"Я в восторге от успешных испытаний RFDEW. Thales находится на переднем крае этой новаторской технологии уже более 40 лет, и наши постоянные исследования и разработки в этом секторе совместно с нашими партнерами в правительстве прокладывают путь к сильному будущему в этой области", — добавил управляющий директор компании Thales Найджел Маквин.

Напомним, китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий представила на масштабном авиасалоне в Чжухае мобильную систему противовоздушной обороны FK-4000, которая поражает беспилотники с помощью мощных микроволн.

Также сообщалось, что корпус морской пехоты США получит мощное микроволновое оружие Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) для борьбы с роями беспилотников, которое является последней версией системы вооружения Leonidas от компании Epirus.