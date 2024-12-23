"Оружие победы": Кабмин утвердил список приоритетных систем для украинских производителей

Речь идет о производстве спецтехники, беспилотников, средств РЭБ, ракет и боеприпасов, а также отечественных роботизированных комплексов.

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Кабинет министров Украины утвердил постановление, определяющее приоритеты оборонных закупок на период действия военного положения. Новый термин "Оружие победы" закрепляет перечень ключевых образцов вооружения, сообщает пресс-служба Минстратегпрома.

20 декабря Кабмин принял постановление "Некоторые вопросы оборонных закупок на период действия правового режима военного положения", в котором обозначены основные системы, входящие в "Оружие победы". Среди них:

военная и специальная техника;

ракеты и боеприпасы;

беспилотные системы;

средства радиоэлектронной борьбы;

роботизированные комплексы отечественного производства.

Государственные заказчики вооружения и военной техники обязаны учитывать данный перечень при планировании государственных закупок. Формирование перечня возложено на Министерство обороны, которое будет учитывать:

Потребности, определенные Генеральным штабом и государственными заказчиками. Возможности украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), представленные Министерством стратегических отраслей промышленности.

В постановлении также были отмечены критерии формирования списка:

Унификация: образцы входят в штат сил обороны.

Готовность к эксплуатации: системы приняты на вооружение, кодифицированы или допущены к использованию.

Долгосрочная потребность: необходимость в этих образцах прогнозируется на 3, 5 или 10 лет.

Серийное производство: образцы уже выпускаются отечественными предприятиями ОПК.

Локализация: не менее 50% производственной себестоимости обеспечивается в Украине.

"Утверждение перечня "Оружия победы" должно стать основой для получения производителями долгосрочных контрактов — на 3/5/10 лет, которые будут бустером в развитии украинского ОПК", — заявил по этому поводу министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

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