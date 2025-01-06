"Історичная подія": ЗСУ знищили російські ППО завдяки БПЛА, запущених з морських дронів (відео)

Українські військові використали морський безпілотник як "авіаносець", з якого запустили ударні дрони. В результаті операції були вражені та знищені три російські системи ППО.

Related video

Українські військові знищили три російські системи протиповітряної оборони (ППО) — два зенітно-гарматні комплекси "Панцирь" та зенітно-ракетний комплекс "Оса" — у районі тимчасово окупованого міста Скадовськ Херсонської області. Про це повідомляє український журналіст Петро Шуклінов.

Шуклінов називає відповідну операцію "історичною подією". За словами журналіста, відкриті джерела свідчать, що три російські системи ППО були знищені дронами, запущеними з безекіпажних морських катерів.

"Тобто до функції катерів-камікадзе та катерів-ППО додалась нова модель катера-авіаносця", — написав Шуклінов.

Він додає, що новаторське використання дрона-авіаносця "змінює перспективи" застосування дронів проти росіян на окупованих українських територіях, а також логіку ведення війни на морі та на суші.

"Чекаємо офіційних подробиць", — повідомив журналіст, попередньо подякувавши всім причетним до реалізації такої спеціальної операції.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в Україні створили робота Protector, яка запускатиме БпЛА і вестиме вогонь по ЗС РФ. Крім знищення противника, наземний робот Protector може евакуювати поранених, підвозити боєприпаси та провізію, а також використовуватися для розвідки.

Також раніше стало відомо, що у 2025 році ЗСУ отримуватимуть щомісячно по 2500 далекобійних дронів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, український ВПК також вироблятиме до 250 крилатих ракет і реактивних дронів щомісяця.