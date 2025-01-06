"Историческое событие": ВСУ уничтожили российские ПВО благодаря БПЛА, запущенных с морских дронов (видео)

Украинские военные использовали морской беспилотник как "авианосец", с которого запустили ударные дроны. В результате операции были поражены и уничтожены три российские системы ПВО.

Related video

Украинские военные уничтожили три российские системы противовоздушной обороны (ПВО) — два зенитно-пушечных комплекса "Панцирь" и зенитно-ракетный комплекс "Оса" — в районе временно оккупированного города Скадовск Херсонской области. Об этом сообщает украинский журналист Петр Шуклинов.

Шуклинов называет соответствующую операцию "историческим событием". По словам журналиста, открытые источники свидетельствуют, что три российские системы ПВО были уничтожены дронами, запущенными с безэкипажных морских катеров.

"То есть к функции катеров-камикадзе и катеров-ПВО добавилась новая модель катера-авианосца", — написал Шуклинов.

Он добавляет, что новаторское использование дрона-авианосца "меняет перспективы" применения дронов против россиян на оккупированных украинских территориях, а также логику ведения войны на море и на суше.

"Ждем официальных подробностей", — сообщил журналист, предварительно поблагодарив всех причастных к реализации такой специальной операции.

Напомним, Фокус сообщал, что в Украине создали робота Protector, который будет запускать БпЛА и вести огонь по ВС РФ. Кроме уничтожения противника, наземный робот Protector может эвакуировать раненых, подвозить боеприпасы и провизию, а также использоваться для разведки.

Также ранее стало известно, что в 2025 году ВСУ будут получать ежемесячно по 2500 дальнобойных дронов. По словам премьера Дениса Шмыгаля, украинский ВПК также будет производить до 250 крылатых ракет и реактивных дронов ежемесячно.