Росіяни на Херсонському напрямку все частіше дезертирують та самокалічаться, — ЦНС

У Центрі нацспротиву підкреслили, що ворог розселяє окупантів вздовж лінії берега Дніпра в порожні помешкання українців, а також у захоплені гуртожитки.

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Особовий склад ЗС РФ на Херсонському напрямку все частіше вдається до дезертирства. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Херсонської області почастішали випадки дезертирства серед окупантів", — йдеться у повідомленні.

В ЦНС уточнили, що для пошуку дезертирів в регіон прибули додаткові сили росгвардії, які виконують роль загороджувальних загонів.

"Причиною втечі та випадків самокаліцтва є небажання окупантів помирати через амбіції хворого диктатора", — зазначили в Центрі нацспротиву.

Там також зауважили, що ворог розселяє окупантів вздовж лінії берега Дніпра в порожні помешкання українців, а також захоплені гуртожитки, для чого місцева окупаційна адміністрація складає списки відповідних приміщень під заселення.

"Центр національного спротиву закликає мешканців повідомляти про позиції ворога й допомогти росіянам завершити контракт достроково", — наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, 21 грудня партизанський рух "Атеш" повідомив, що військові командири РФ відмовляються штурмувати позиції ЗСУ в Херсонській області.

У листопаді аналітики ISW повідомили, що в ЗС РФ фіксується високий рівень дезертирства.