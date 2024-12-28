Россияне на Херсонском направлении все чаще дезертируют и самокалечатся, — ЦНС

В Центре нацсопротивления подчеркнули, что враг расселяет оккупантов вдоль линии берега Днепра в пустые помещения украинцев, а также в захваченные общежития.

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Личный состав ВС РФ на Херсонском направлении все чаще прибегает к дезертирству. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях Херсонской области участились случаи дезертирства среди оккупантов", — говорится в сообщении.

В ЦНС уточнили, что для поиска дезертиров в регион прибыли дополнительные силы росгвардии, которые выполняют роль заградительных отрядов.

"Причиной побега и случаев самокалечения является нежелание оккупантов умирать из-за амбиций больного диктатора", — отметили в Центре нацсопротивления.

Там также отметили, что враг расселяет оккупантов вдоль линии берега Днепра в пустые помещения украинцев, а также захваченные общежития, для чего местная оккупационная администрация составляет списки соответствующих помещений под заселение.

"Центр национального сопротивления призывает жителей сообщать о позициях врага и помочь россиянам завершить контракт досрочно", — отметили в ЦНС.

Напомним, 21 декабря партизанское движение "Атеш" сообщило, что военные командиры РФ отказываются штурмовать позиции ВСУ в Херсонской области.

В ноябре аналитики ISW сообщили, что в ВС РФ фиксируется высокий уровень дезертирства.