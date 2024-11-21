Втікають батальйонами: в ЗС РФ фіксується високий рівень дезертирства, — аналітики

Як йдеться в одному з внутрішніх документів Міноборони РФ, понад 1000 російських військовослужбовців дезертували тільки з однієї 20-ї мотострілецької дивізії.

Через погане ставлення російського військового командування до бійців та офіцерів в ЗС РФ фіксується дуже високий рівень дезертирства. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW) за 20 листопада.

У звіті послалися на публікацію російського опозиційного видання "Важные истории", в якій повідомляється, що у внутрішньому документі Міністерства оборони Росії детально описано, як понад 1000 російських військовослужбовців, включно з офіцерами, дезертували з російської 20-ї мотострілецької дивізії (8-ма загальновійськова армія, Південний військовий округ). Зазначається, що станом на 20 квітня 2024 року, це було значно більше, ніж особовий склад батальйону.

Як зазначили журналісти, командування 20-ї Окремої мотострілецької бригади (ОМБСР) звернулося до Міноборони за допомогою у поверненні дезертирів та опитало особовий склад 33-го і 255-го мотострілецьких полків 20-ї ОМБСР, які пояснили рівень дезертирства великими втратами, відсутністю обіцяних виплат солдатам і практикою відправлення поранених і хворих солдатів на штурм.

"Ці скарги віддзеркалюють часті скарги російських ультранаціоналістичних військових блогерів на погане ставлення Міноборони до військовослужбовців, а ймовірний внутрішній документ вказує на усвідомлення оборонним відомством масштабу проблем із моральним духом російських солдатів", — йдеться у звіті ISW.

Російське опозиційне видання "Мобілізаційні новини" 19 листопада поширило кадри, на яких солдати російської 36-ї мотострілецької бригади (29-а повітряна армія, Східний військовий округ) звертаються безпосередньо до міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова зі скаргами на те, що командири посилають їх на штурм без розвідки та артилерійської підтримки.

Російські солдати стверджують, що їм доводиться витрачати свою зарплату на купівлю власного спорядження та фортифікаційних матеріалів, бо військове командування їх не забезпечує.

Нагадаємо, 12 листопада видання Yonhap повідомило, що перебіжчики з КНДР передали в Україну листівки для північнокорейських солдатів з інформацією про те, як дезертувати.

У жовтні The Guardian повідомила, що 6 російських солдатів отримали візи у Франції, втікши від війни в Україні.