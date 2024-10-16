6 російських солдатів отримали візи у Франції, втікши від війни в Україні, — The Guardian

Правозахисники говорять про перший випадок, коли групу російських дезертирів прийняли в країні ЄС.

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Шестеро російських солдатів, які втекли від війни в Україні, отримали тимчасові візи у Франції. Вони попросили в країні політичного притулку. Правозахисники називають це першим великим випадком, коли групу дезертирів було прийнято в країну ЄС. Про це пише The Guardian.

За даними організації, яка допомогла втекти солдатам, і за розповідями дезертирів, вони прибули в Париж окремими рейсами протягом останніх кількох місяців. А спочатку перебралися з Росії в Казахстан у 2022 і 2023 роках.

"Коли я приземлився у Франції, це був перший раз, коли я міг вдихнути на повні груди. Я відчував спокій і свободу… найгірше вже позаду", — розповів журналістам колишній російський контрактник Олександр. Він був відправлений в Україну і дезертував влітку 2023 року.

Від початку вторгнення російських військ в Україну десятки тисяч солдатів дезертували або відмовилися виконувати наказ іти в бій, повідомили правозахисники та інші особи, які надають допомогу солдатам.

Але на Заході тривалий час вирішували, чи варто приймати росіян, які дезертували. Журналісти британського видання зазначають, що залишалися питання: чи ставитися до них як до героїв, потенційних загроз безпеці, чи військових злочинців. У ЄС публічно обговорювали надання притулку російським дезертирам, але відповідне рішення так і не було ухвалено. Притулок дезертирам отримати було складно.

"Це перший випадок, коли країна ЄС впустила групу дезертирів, яка не мала проїзних документів або закордонних паспортів", — сказав Іван Чувіляєв, представник організації "Діти лісом", що допомагає дезертувати російським солдатам і займалася справою шести солдатів.

Не маючи можливості вирушити до Європи й зіткнувшись із перспективою тривалого тюремного ув'язнення на батьківщині, більшість дезертирів тікають до країн, що межують із РФ, як-от Вірменія і Казахстан, куди вони можуть в'їхати без паспорта. Але вже в цих країнах у них немає можливості продовжити свій шлях.

Москва докладає чимало зусиль, щоб відстежувати дезертирів. Зростає кількість випадків, коли намагаються сховатися в пострадянських країнах, але до них дотягується довга рука Кремля. Були випадки, коли цих людей викрадали або депортували назад до Росії.

"У Казахстані ви ніколи не зможете почуватися в безпеці; вам просто потрібно не висовуватися", — сказав Олександр, який розповів про життя без SIM-карти або банківського рахунку, щоб уникнути стеження з боку Росії. З Казахстану Олександр почав вести анонімний канал на YouTube, закликаючи інших солдатів дезертували.

Нагадаємо, що 14 жовтня стало відомо, що військові РФ втекли з позицій від п'яного командира.

Також повідомлялося, що військовому Гнезділову, який пішов у СВЧ, повідомили про підозру в дезертирстві.