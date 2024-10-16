6 российских солдат получили визы во Франции, сбежав от войны в Украине, — The Guardian

Правозащитники говорят о первом случае, когда группу российских дезертиров приняли в стране ЕС.

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Шестеро российских солдат, которые бежали от войны в Украине, получили временные визы во Франции. Они попросили в стране политического убежища. Правозащитники называют это первым крупным случаем, когда группа дезертиров была принята в страну ЕС. Об этом пишет The Guardian.

По данным организации, которая помогла бежать солдатам, и по рассказам дезертиров, они прибыли в Париж отдельными рейсами в течение последних нескольких месяцев. А изначально перебрались из России в Казахстан в 2022 и 2023 годах.

"Когда я приземлился во Франции, это был первый раз, когда я мог вдохнуть полной грудью. Я чувствовал спокойствие и свободу… худшее уже позади", — рассказал журналистам бывший российский контрактник Александр. Он был отправлен в Украину и дезертировал летом 2023 года.

С начала вторжения российских войск в Украину десятки тысяч солдат дезертировали или отказались выполнять приказ идти в бой, сообщили правозащитники и другие лица, которые оказывают помощь солдатам.

Но на Западе длительное время решали, стоит ли принимать дезертировавших россиян. Журналисты британского издания отмечают, что оставались вопросы: относиться ли к ним как к героям, потенциальным угрозам безопасности или же военным преступникам. В ЕС публично обсуждали предоставление убежища российским дезертирам, но соответствующее решение так и не было принято. Убежище дезертирам получить было сложно.

"Это первый случай, когда страна ЕС впустила группу дезертиров, у которой не было проездных документов или заграничных паспортов", — сказал Иван Чувиляев, представитель организации "Дети лесом", помогающей дезертировать российским солдатам, которая занималась делом шести солдат.

Не имея возможности отправиться в Европу и столкнувшись с перспективой длительного тюремного заключения на родине, большинство дезертиров бегут в страны, граничащие с РФ, такие как Армения и Казахстан, куда они могут въехать без паспорта. Но уже в этих странах у них нет возможности продолжить свой путь.

Москва прилагает немало усилий, чтобы отслеживать дезертиров. Растет число случаев, когда пытаются скрыться в постсоветских странах, но до них дотягивается длинная рука Кремля. Были случаи, когда этих людей похищали или депортировали обратно в Россию.

"В Казахстане вы никогда не сможете чувствовать себя в безопасности; вам просто нужно не высовываться", — сказал Александр, который рассказал о жизни без SIM-карты или банковского счета, чтобы избежать слежки со стороны России. Из Казахстана Александр начал вести анонимный канал на YouTube, призывая других солдат дезертировать.

Напомним, что 14 октября стало известно, что военные РФ сбежали с позиций от пьяного командира.

Также сообщалось, что военному Гнездилову, который ушел в СОЧ, сообщили о подозрении в дезертирстве.