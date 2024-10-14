"Терпение лопнуло": военные РФ сбежали с позиций от пьяного командира, — росСМИ (видео)

По словам российских оккупантов, они не являются "ссыкунами" или "дезертирами", но не могут больше воевать под таким руководством ВС РФ. Где сейчас находятся россияне неизвестно.

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Военнослужащие ВС РФ сбежали с позиций после того, как пьяный командир отдал им приказ занять новую точку, к которой нужно было добираться ночью через минное поле. Об этом изданию Astra заявили сами оккупанты.

"Мало того, что идти к ней ночью будем, а там мины, пески и прочая х*й*я. Три группы уже шло туда, мы четвертая, те три не выходят на связь. Так что все равно нам пи**ец, мы уже не вернемся. Х*й знает, что делать с нашим таким командованием 109-полка, с нашим командиром роты "Прокопом", который бухой нам отдает приказы", — сказал один из россиян.

Astra подтвердила личности военнослужащих. Ими оказались бойцы 132-й бригады 109 полка 3 роты Вячеслав Трутнев и Дмитрий Островский. По их словам, они оставили позиции, поскольку у них "закончилось терпение" от неадекватных приказов высшего командования.

"Двух наших товарищей за отказ выполнять задание — продвигаться вперед по минному полю — этот самый "Прокоп" забросал их "сбросами", пацаны задвухсотились. Их позывные были "Босяк" и "Грим". Последней каплей стало то, что командир роты вышел с нами на связь в неадекватном состоянии, то ли он пьян был, то ли что, и он с "Глыбой" отдали нам приказ продвигаться дальше. А смысла не было в этом, потому что это билет в одну сторону. Мы сложили оружие, решили отступить, нашли гражданскую одежду. Мы не ссыкуны, не дезертиры, но мы не можем под таким руководством дальше продвигаться", — отметили российские оккупанты.

Они не уточнили, где именно сейчас находятся, но сообщили, что нашли приют, где их накормили, приютили и одели.

"Обошли заградотряды, слава богу. Надеемся, что нам помогут", — рассказали бойцы ВС РФ.

Гражданская жена Трутнева сообщила журналистам, что она и его мать предполагают, что видео могли быть записаны в украинском плену, хотя никаких подтверждений этому нет.

"Было ощущение, что ребята немного неестественно себя ведут, а так сами они выходят на связь и говорят, что все в порядке и они в безопасности", — сказала Astra Алена.

Напомним, 20 сентября в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что боец Сил обороны на Харьковщине дезертировал и начал работать на оккупантов.

В августе Центр национального сопротивления сообщал, что российских военных посылают на "мясные" штурмы даже по окончании контракта.