"Терпение лопнуло": военные РФ сбежали с позиций от пьяного командира, — росСМИ (видео)
По словам российских оккупантов, они не являются "ссыкунами" или "дезертирами", но не могут больше воевать под таким руководством ВС РФ. Где сейчас находятся россияне неизвестно.
Военнослужащие ВС РФ сбежали с позиций после того, как пьяный командир отдал им приказ занять новую точку, к которой нужно было добираться ночью через минное поле. Об этом изданию Astra заявили сами оккупанты.
"Мало того, что идти к ней ночью будем, а там мины, пески и прочая х*й*я. Три группы уже шло туда, мы четвертая, те три не выходят на связь. Так что все равно нам пи**ец, мы уже не вернемся. Х*й знает, что делать с нашим таким командованием 109-полка, с нашим командиром роты "Прокопом", который бухой нам отдает приказы", — сказал один из россиян.
Astra подтвердила личности военнослужащих. Ими оказались бойцы 132-й бригады 109 полка 3 роты Вячеслав Трутнев и Дмитрий Островский. По их словам, они оставили позиции, поскольку у них "закончилось терпение" от неадекватных приказов высшего командования.
"Двух наших товарищей за отказ выполнять задание — продвигаться вперед по минному полю — этот самый "Прокоп" забросал их "сбросами", пацаны задвухсотились. Их позывные были "Босяк" и "Грим". Последней каплей стало то, что командир роты вышел с нами на связь в неадекватном состоянии, то ли он пьян был, то ли что, и он с "Глыбой" отдали нам приказ продвигаться дальше. А смысла не было в этом, потому что это билет в одну сторону. Мы сложили оружие, решили отступить, нашли гражданскую одежду. Мы не ссыкуны, не дезертиры, но мы не можем под таким руководством дальше продвигаться", — отметили российские оккупанты.
Они не уточнили, где именно сейчас находятся, но сообщили, что нашли приют, где их накормили, приютили и одели.
"Обошли заградотряды, слава богу. Надеемся, что нам помогут", — рассказали бойцы ВС РФ.
Гражданская жена Трутнева сообщила журналистам, что она и его мать предполагают, что видео могли быть записаны в украинском плену, хотя никаких подтверждений этому нет.
"Было ощущение, что ребята немного неестественно себя ведут, а так сами они выходят на связь и говорят, что все в порядке и они в безопасности", — сказала Astra Алена.
Напомним, 20 сентября в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что боец Сил обороны на Харьковщине дезертировал и начал работать на оккупантов.
В августе Центр национального сопротивления сообщал, что российских военных посылают на "мясные" штурмы даже по окончании контракта.