Боец Сил обороны на Харьковщине дезертировал и начал работать на оккупантов (фото)

Фигурант через мессенджеры Telegram и WhatsApp передавал сотрудникам ФСБ РФ данные о перемещении украинской техники и подразделений Сил обороны.

Related video

В Донецкой области судили военнослужащего Сил обороны, который работал на ФСБ России. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Суд признал его виновным в дезертирстве и государственной измене в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 УК Украины) и приговорил к 15 годам за решеткой. Поскольку ранее мужчина уже был осужден за совершение преступления, то совокупно получил 16 лет лишения свободы.

Следствие доказало, что в начале марта 2022 года 29-летний солдат самовольно оставил место службы и покинул район выполнения задания в Чугуевском районе Харьковской области. После этого он перебрался в Донецкую область.

С июня 2022 года он добровольно согласился работать на российских оккупантов и через мессенджеры Telegram и WhatsApp передавал сотрудникам ФСБ РФ данные о перемещении украинской техники и подразделений Сил обороны.

За "работу" на страну-агрессора получал денежное вознаграждение.

Свою вину военный признал частично.

Напомним, что 8 сентября сообщалось, что СМИ установили личность офицера ФСБ, который сотрудничал с Медведчуком.