Боєць Сил оборони на Харківщині дезертирував і почав працювати на окупантів (фото)

Фігурант через месенджери Telegram і WhatsApp передавав співробітникам ФСБ РФ дані про переміщення української техніки та підрозділів Сил оборони.

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В Донецькій області судили військовослужбовці Сил оборони, який працював на ФСБ Росії. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Суд визнав його винним у дезертирстві та державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України) та засудив до 15 років за ґратами. Оскільки раніше чоловік вже був засуджений за вчинення злочину, то сукупно отримав 16 років позбавлення волі.

Слідство довело, що на початку березня 2022 року 29-річний солдат самовільно залишив місце служби й покинув район виконання завдання у Чугуївському районі Харківської області. Після цього він перебрався на Донеччину.

З червня 2022 року він добровільно погодився працювати на російських окупантів і через месенджери Telegram і WhatsApp передавав співробітникам ФСБ РФ дані про переміщення української техніки та підрозділів Сил оборони.

За "роботу" на країну-агресора отримував грошову винагороду.

Свою вину військовий визнав частково.

Нагадаємо, що 8 вересня повідомлялося, що ЗМІ встановили особу офіцера ФСБ, який співпрацював з Медведчуком.