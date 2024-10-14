"Терпець урвався": військові РФ втекли з позицій від п'яного командира, — росЗМІ (відео)

За словами російських окупантів, вони не є "сцикунами" чи "дезертирами", але не можуть більше воювати під таким керівництвом ЗС РФ. Де зараз перебувають росіяни невідомо.

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Військовослужбовці ЗС РФ втекли з позицій після того, як п'яний командир віддав їм наказ зайняти нову точку, до якої потрібно було добиратись вночі через мінне поле. Про це виданню Astra заявили самі окупанти.

"Мало того, що йти до неї вночі будемо, а там міни, піски та інша х*й*я. Три групи вже йшло туди, ми четверта, ті три не виходять на зв'язок. Так що однаково нам пі**ець, ми вже не повернемося. Х*й знає, що робити з нашим таким командуванням 109-полку, з нашим командиром роти "Прокопом", який бухий нам віддає накази", — сказав один із росіян.

Astra підтвердила особи військовослужбовців. Ними виявились бійці 132-ї бригади 109 полку 3 роти В'ячеслав Трутнєв і Дмитро Островський. За їх словами, вони залишили позиції, оскільки в них "урвався терпець" від неадекватних наказів вищого командування.

"Двох наших товаришів за відмову виконувати завдання — просуватися вперед мінним полем — цей самий "Прокоп" закидав їх "скидами", пацани задвухсотилися. Їхні позивні були "Босяк" і "Грим". Останньою краплею стало те, що командир роти вийшов із нами на зв'язок у неадекватному стані, чи то він п'яний був, чи то що, і він із "Глибою" віддали нам наказ просуватися далі. А сенсу не було в цьому, тому що це квиток в один бік. Ми склали зброю, вирішили відступити, знайшли цивільний одяг. Ми не сцикуни, не дезертири, але ми не можемо під таким керівництвом далі просуватися", — зазначили російські окупанти.

Вони не уточнили, де саме зараз перебувають, але повідомили, що знайшли притулок, де їх нагодували, прихистили та одягнули.

"Обійшли загородзагони, слава богу. Сподіваємося, що нам допоможуть", — розповіли бійці ЗС РФ.

Цивільна дружина Трутнєва повідомила журналістам, що вона та його мати припускають, що відео могли бути записані в українському полоні, хоча жодних підтверджень цьому немає.

"Було відчуття, що хлопці трохи неприродно поводяться, а так самі вони виходять на зв'язок і кажуть, що все гаразд і вони в безпеці", — сказала Astra Альона.

Нагадаємо, 20 вересня в Офісі генпрокурора України повідомили, що боєць Сил оборони на Харківщині дезертирував і почав працювати на окупантів.

У серпня Центр національного спротиву повідомляв, що російських військових посилають на "м'ясні" штурми навіть по закінченню контракту.