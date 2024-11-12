Як дезертирувати: перебіжчики з КНДР передали в Україну листівки для північнокорейських солдатів

Перебіжчики вважають, що проти північнокорейських солдатів ЗСУ мають використовувати методи психологічної війни.

Група північнокорейських перебіжчиків передала в посольство України пропагандистські листівки, що закликають солдатів із КНДР, яких перекинули в РФ, до дезертирства. До групи належать колишні військові з північнокорейської армії. Про це пише Yonhap.

"Корпус пропаганди перебіжчиків" доставив пропагандистські листівки до посольства України в Сеулі для розповсюдження серед північнокорейських солдатів у Росії, заявила група.

Група перебіжчиків із КНДР Фото: Yonhap

Листівки містять повідомлення, що закликають північнокорейських солдатів до дезертирства, а також інструкції про те, як саме дезертирувати. Аудіофайли зі схожими повідомленнями також доставили в посольство.

Лідер групи Чан Се Ель планував пізніше того самого дня доставити аналогічні листівки українським військовим чиновникам у Брюсселі, Бельгія, а також лист, у якому президенту України Володимиру Зеленському рекомендувалося використовувати психологічну війну проти північнокорейських солдатів.

У листі Чан наголошує, що "українські військові можуть забезпечити масову здачу в полон і дезертирство серед північнокорейських солдатів, якщо будуть мобілізовані активні методи психологічної війни".

До групи належать північнокорейські солдати, які стали перебіжчиками, а також перебіжчики, сини яких служили в північнокорейській армії.

Сполучені Штати підтвердили, що близько 10 000 північнокорейських військовослужбовців були відправлені в Курську область Росії з можливістю участі в бойових діях проти українських військ.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що в КНДР знають про те, що північнокорейських солдатів перекинули в Росію. Влада намагалася не допустити поширення чуток, але родичі солдатів все одно дізналися, що вони перебувають у РФ. Але в КНДР впевнені, що їхнім рідним не доведеться вступати в бій.