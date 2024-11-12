Как дезертировать: перебежчики из КНДР передали в Украину листовки для северокорейских солдат

Перебежчики считают, что против северокорейских солдат ВСУ должны использовать методы психологической войны.

Группа северокорейских перебежчиков передала в посольство Украины пропагандистские листовки, призывающие солдат из КНДР, которых перебросили в РФ, к дезертирству. В группу входят бывшие военные из северокорейской армии. Об этом пишет Yonhap.

"Корпус пропаганды перебежчиков" доставили пропагандистские листовки в посольство Украины в Сеуле для распространения среди северокорейских солдат в России, заявила группа.

Группа перебежчиков из КНДР Фото: Yonhap

Листовки содержат сообщения, призывающие северокорейских солдат к дезертирству, а также инструкции о том, как именно дезертировать. Аудиофайлы с похожими сообщениями также были доставлены в посольство.

Лидер группы Чан Се Ель планировал позднее в тот же день доставить аналогичные листовки украинским военным чиновникам в Брюсселе, Бельгия, а также письмо, в котором президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендовалось использовать психологическую войну против северокорейских солдат.

В письме Чан подчеркивает, что "украинские военные могут обеспечить массовую сдачу в плен и дезертирство среди северокорейских солдат, если будут мобилизованы активные методы психологической войны".

В группу входят северокорейские солдаты, ставшие перебежчиками, а также перебежчики, сыновья которых служили в северокорейской армии.

Соединенные Штаты подтвердили, что около 10 000 северокорейских военнослужащих были отправлены в Курскую область России с возможностью участия в боевых действиях против украинских войск.

Напомним, Фокус писал о том, что в КНДР знают о том, что северокорейских солдат перебросили в Россию. Власти пытались не допустить распространения слухов, но родственники солдат все равно узнали, что они находятся в РФ. Но в КНДР уверены, что их родным не придется вступать в бой.