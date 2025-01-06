Солдати КНДР виганяють росіян із хат на холод, щоб сховатися від дронів, — ЗМІ (відео)

На опублікованому аналітиками InformNapalm відео з українського дрона можна побачити, як дві літні росіянки стоять на дворі біля дверей, а військовий зсередини будинку говорить до них і розмахує рукою.

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Військові КНДР в Курській області РФ виганяють росіян із їхніх будинків, щоб укритися від українських БпЛА. Про це повідомляють InformNapalm із посиланням на слова бійців ЗСУ.

"Від наших побратимів, які виконують бойові завдання на Курському напрямку, вчора міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm отримала доволі цікаві дані об'єктивного контролю", — заявили волонтери.

За їхніми словами, українські оператори дронів розповіли їм, що в селищі Махнівка Курської області бачили, як військові КНДР виганяли з житла місцевих росіян похилого віку й ховалися в їхніх хатах. Власники домівок при цьому лишалися на холоді.

Село Махнівка на карті DeepState станом на 5 січня Фото: Скриншот

На доданому відео можна побачити, як дві літні жінки стоять на дворі біля вхідних дверей, а чоловік у військовій формі зсередини говорить до них і вказує кудись рукою.

Бійці ЗСУ розповідають, що військові КНДР виганяють росіян із хат на Курщині Фото: t.me/informnapalm

Аналітики InformNapalm стверджують, що на відео зафіксовано саме солдата КНДР.

"Ми декілька разів уточнювали ці дані, щоб упевнитись, що саме солдати Північної Кореї, а не якісь "російські солдати з Бурятії" зафіксовані на відеостримах, та нам чітко підтвердили, що помилки бути не може і якби це робили російські морпіхи, які б потрапили на відео, то ці дані були б представлені із вказівкою на них", — запевнили вони.

У спільноті говорять, що військові також підтвердили, що згідно з розвідувальними даними в цьому селі діяли саме північнокорейці.

"На стримах, які ми переглядали, було добре видно, що це корейці, також ми знаємо, що вони діяли в тому районі та несли значні втрати. Можливо, щоб уникнути смерті від дронів, вони вирішили прикритись місцевим населенням і сховатись в їхніх хатах, а старих бабусь та дідусів вигнати на мороз", — сказали українські військовослужбовці.

Нагадаємо, 29 грудня ЗМІ писали, що солдати КНДР в Курській області вбивають себе, щоб уникнути полону ЗСУ. Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що північнокорейці, ймовірно, бояться за життя своїх близьких, які лишилися вдома.

27 грудня президент України Володимир Зеленський підтвердив взяття в полон солдат КНДР, про яке повідомляли ЗМІ днем раніше. Він також зазначив, що росіяни та північнокорейські наглядачі намагаються не допустити, щоб військовослужбовці армії Кім Чен Ина потрапляли до рук ЗСУ.