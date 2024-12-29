Північнокорейські солдати, відправлені Росією в Україну, вбивають себе, щоб уникнути полону

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що солдати з КНДР, імовірно, обирають самогубство, побоюючись за життя своїх рідних у КНДР.

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Солдати з КНДР, яких Кім Чен Ин відправив на допомогу російським військам, не здаються в полон ЗСУ. Представник Радбезу Білого дому Джон Кірбі повідомив про це на пресконференції, зазначивши, що ці самогубства, "імовірно, були викликані страхом розправи над їхніми сім'ями у Північній Кореї в разі їхнього упіймання". Про це пише Daily Mail.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї також підтвердила в п'ятницю, що північнокорейський солдат, захоплений у полон напередодні, загинув.

Поранений солдат КНДР Фото: Соцмережi

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю у своїй заяві в Telegram заявив, що щонайменше 3000 північнокорейських солдатів загинули або дістали поранення в Курській області Росії, де українські війська проводять операцію.

"Росія просто позбавляється від них під час нападів. Чому корейці повинні воювати за Путіна — це питання, на яке жодна нормальна людина на Землі не зможе відповісти", — повідомив Зеленський.

Кірбі зі свого боку заявив, що лідери Росії та Північної Кореї вважають північнокорейських солдатів витратним матеріалом і віддають їм накази проводити "безнадійні атаки на українську оборону".

Кірбі зазначив, що ці солдати, мабуть, зазнали ідеологічної обробки і продовжують атакувати, навіть коли очевидно, що це не принесе успіху.

"У нас також є повідомлення про те, що північнокорейські солдати накладають на себе руки, не здаючись українським силам, імовірно, через страх репресій проти своїх сімей у Північній Кореї у разі їхнього полону", — сказав Кірбі.

Він попередив, що незалежно від усього обладнання, яке російські військові надають своїм військам, командирам знадобиться часте постачання мішків для трупів, оскільки "вони їм явно знадобляться".

Точна кількість північнокорейських солдатів, які наклали на себе руки, щоб уникнути полону, залишається невідомою.

Північнокорейські солдати в Росії Фото: Spravdi

У п'ятницю, 27 грудня, Зеленський заявив, що, хоча "кілька" північнокорейських солдатів було захоплено в полон, вони були "серйозно поранені й не піддаються реанімації", що дає змогу припустити, що деяких із них могли вбити їхні товариші.

За його словами, ці війська були відправлені в бій з "мінімальним захистом" і зазнали великих втрат.

Цього місяця набув чинності знаменний оборонний пакт між Пхеньяном і Москвою, підписаний у червні. Президент Росії Володимир Путін назвав його "проривним документом".

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили в п'ятницю, що Путін надіслав новорічне послання північнокорейському лідеру Кім Чен Ину, в якому заявив, що "двосторонні зв'язки між нашими двома країнами піднялися на новий рівень після наших переговорів у червні в Пхеньяні".

Кім Чен Ин і Володимир Путін Фото: KCNA

Союзники України назвали зростаючу участь Пхеньяна у війні Росії в Україні "небезпечним розширенням" конфлікту.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій Збройних сил України опублікували фото вбитого бійця Північної Кореї (КНДР), а також лист, який він написав другу.