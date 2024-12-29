Северокорейские солдаты, отправленные Россией в Украину, убивают себя, чтобы избежать плена

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что солдаты из КНДР вероятно выбирают самоубийство, опасаясь за жизни своих родных в КНДР.

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Солдаты из КНДР, которых Ким Чен Ын отправил на помощь российским войскам, не сдаются в плен ВСУ. Представитель Совбеза Белого дома Джон Кирби сообщил об этом на пресс-конференции, отметив, что эти самоубийства, "вероятно, были вызваны страхом расправы над их семьями в Северной Корее в случае их поимки". Об этом пишет Daily Mail.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи также подтвердила в пятницу, что северокорейский солдат, захваченный в плен накануне, погиб.

Раненый солдат КНДР Фото: Соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в своем заявлении в Telegram заявил, что по меньшей мере 3000 северокорейских солдат погибли или получили ранения в Курской области России, где украинские войска проводят операцию.

"Россия просто избавляется от них в ходе нападений. Почему корейцы должны воевать за Путина — это вопрос, на который ни один нормальный человек на Земле не сможет ответить", — сообщил Зеленский.

Кирби в свою очередь заявил, что лидеры России и Северной Кореи считают северокорейских солдат расходным материалом и отдают им приказы проводить "безнадежные атаки на украинскую оборону".

Кирби отметил, что эти солдаты, по-видимому, подверглись идеологической обработке и продолжают атаковать, даже когда очевидно, что это не принесет успеха.

"У нас также есть сообщения о том, что северокорейские солдаты кончают жизнь самоубийством, не сдаваясь украинским силам, вероятно, из-за страха репрессий против своих семей в Северной Корее в случае их пленения", — сказал Кирби.

Он предупредил, что независимо от всего оборудования, которое российские военные предоставляют своим войскам, командирам потребуется частая поставка мешков для трупов, поскольку "они им явно понадобятся".

Точное число северокорейских солдат, покончивших с собой, чтобы избежать плена, остается неизвестным.

Северокорейские солдаты в России Фото: Spravdi

В пятницу, 27 декабря, Зеленский заявил, что, хотя "несколько" северокорейских солдат были захвачены в плен, они были "серьезно ранены и не поддаются реанимации", что позволяет предположить, что некоторые из них могли быть убиты своими товарищами.

По его словам, эти войска были отправлены в бой с "минимальной защитой" и понесли большие потери.

В этом месяце вступил в силу знаменательный оборонный пакт между Пхеньяном и Москвой, подписанный в июне. Президент России Владимир Путин назвал его "прорывным документом".

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили в пятницу, что Путин направил новогоднее послание северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, в котором заявил, что "двусторонние связи между нашими двумя странами поднялись на новый уровень после наших переговоров в июне в Пхеньяне".

Ким Чен Ын и Владимир Путин Фото: KCNA

Союзники Украины назвали растущее участие Пхеньяна в войне России на Украине "опасным расширением" конфликта.

Напомним, Силы специальных операций Вооруженных сил Украины опубликовали фото убитого бойца Северной Кореи (КНДР) а также письмо, которое он написал другу.