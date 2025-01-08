"Уряд виступив проти бронювання працівників газової галузі": депутат попередив про наслідки

За словами Олексія Гончаренка, через ТЕЦ, котельні, школи, лікарні, дитячі садки та житлові будинки можуть залишитися без тепла. В Кабміні поки не коментували заяву нардепа.

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Народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що Кабінет міністрів України нібито відмовився надавати операторам газорозподільних систем статус критичних підприємств, що унеможливлює бронювання їхніх працівників. Про це парламентар повідомив у своєму Telegram у середу, 8 січня.

"Ще одна "геніальна" ідея нашого Кабміну. Хто пояснить українцям, що буде, коли мережі залишаться без обслуговування? Хто буде реагувати на аварійні виклики? А якщо російська атака — хто буде ліквідовувати наслідки?", — риторично запитав він.

Фото: Скриншот

За його словами, ризики масштабних аварій за такого сценарію зростуть.

"ТЕЦ, котельні, школи, лікарні, дитячі садки та житлові будинки можуть залишитися без тепла", — вважає Гончаренко.

Він закликав уряд переглянути своє рішення та врахувати його можливі наслідки для критичної інфраструктури країни.

Водночас Гончаренко не надав жодних документів, які б підтверджували його слова.

В Кабінеті міністрів поки не спростували чи підтвердили, оприлюднену Гончаренком інформацію.

Нагадаємо, 8 січня народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко нагадав, що 28 лютого закінчується термін бронювання у всіх військовозобов'язаних в Україні.

7 січня Фокус писав щодо мобілізації та бронювання працівників підприємств, які мають статус критично-важливих та/або виконують мобілізаційні завдання Сил оборони. Військовозобов'язані, які під час мобілізації в Україні на таких підприємствах можуть втрати бронювання від призову і піти в армію.