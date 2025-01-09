Україна готова надавати біженцям роботу з бронюванням, — Чернишов

За словами міністра національної єдності, деякі індустрії дуже потребують фахівців, однак подібна робота — "це виключно особисте рішення".

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Україна готова надати біженцям роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації. Про це розповів голова Міністерства національної єдності Олексій Чернишов в коментарі "Радіо Свобода".

За словами очільника міністерства, деякі індустрії, зокрема, оборонна та військово-промислова галузі потребують фахівців "як повітря". Через дефіцит професіоналів та спеціалістів Україна готова більшість з них бронювати від військової служби. Для цього планується створення центрів з допомоги у пошуку вакансій всередині Україні та в країнах перебування біженців.

"Вони зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець – і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати", – стверджує міністр Чернишов.

Разом з тим, за словами члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка, деякі українці можуть втратити бронь після 28 лютого і можуть бути мобілізовані. Щоб залишити працівників, підприємства зобов'язані підтвердити статус критично важливих.

Тим часом в Україні існує проблема в деяких фахівцях, тому роботодавці при їх працевлаштуванні пропонують високі заробітні зарплати та можливість бронювання.