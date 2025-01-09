Бронювання, зарплата в 200 тис та обіди: яких спеціалістів шукають в Україні

Кожна вакансія має свої вимоги, однак кожна з них має високий рівень заробітної плати. Роботодавці обіцяють бронювання від мобілізації та різноманітні бонуси.

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В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні існує проблема в деяких фахівцях з окремих спеціальностей. Деякі роботодавці пропонують високі заробітні зарплати та можливість бронювання працівників. Фокус зібрав найцікавіші вакансії.

Наприклад, в Києві шукають керівника харчового виробництва з досвідом роботи від п'яти років. Він повинен керувати виробничим процесом, контролювати якість продукції та розробляти нові рецептури. Працівнику пропонується заробітна плата у 200 тисяч гривень та бронювання.

В столиці також шукають менеджера з продажу в компанію, що постачає запірну та трубопровідну арматуру, проєктує та монтує індивідуальні теплові пункти. Роботодавець пропонує довгострокову роботу в стабільній, надійній компанії, офіційне оформлення, оплачувану відпустку та лікарняні, а також зазначає про можливість бронювання.

З працівника вимагається підтримка існуючих клієнтів, розширення клієнтської бази, надання консультацій, продажів, звітності. За це йому обіцяють заробітну плату в розмірі від 50 до 90 тисяч, а в деякі місяці — до 150 тисяч гривень.

Також в Києві шукають персонального асистента в українську рекрутингову агенцію. Тут обіцяють кар'єрне та фінансове зростання, гарантовану виплату конкурентної заробітної плати, офіційне працевлаштування з 1 робочого тижня.

Працівник повинен знати англійську мову в об'ємі, достатньому для ведення перемовин та переписок з міжнародними партнерами. Також робітник повинен вміти працювати з великими об'ємами завдань та визначати пріоритетність. Йому обіцяють заробітну плату в розмірі від 60 до 120 тисяч з можливістю бронювання.

Також в Києві шукають керівника проєктів у команду за напрямком розробки систем радіозв'язку та БПЛА. Працівник має бути з досвідом роботи більш як два роки та зі знанням англійської мови. Роботодавець має можливість його забронювати в перший місяць роботи. Крім цього, спеціалісту обіцяють заробітну плату в розмірі від 140 до 157 тисяч гривень та харчування.

В столиці також шукають інженера-електронщика. Це має бути особа з технічною освітою та досвідом роботи від трьох років, яка буде займатись проведенням досліджень у галузі приладобудування, електронної, радіо техніки, автоматики та управління. За це працівнику обіцяють заробітну плату від 80 до 120 тисяч гривень та бронювання за необхідності.

А от в Тернополі шукають менеджера з продажу запчастин до сільськогосподарської техніки. Від нього вимагається продавати продукцію компанії, працювати з наявною базою постійних клієнтів та шукати нових. За це працівнику обіцяють заробітну плату від 70 до 120 тисяч гривень, офіційне працевлаштування, бонуси та премії, а також бронювання.

У Львові шукають автомеханіка. Роботодавець обіцяє бронювання від мобілізації та заробітну плату від 70 до 110 тисяч гривень. Працівник має бути віком від 28 до 40 років з досвідом роботи.

Зварювальника шукають в Києві. Він повинен якісно працювати з різними видами металу та зварювальним обладнанням та дотримуватись вимог технічної документації. Роботодавець обіцяє працівнику бронювання від мобілізації та заробітну плату в розмірі від 40 до 100 тисяч гривень.

Раніше міністр національної єдності України Олексій Чернишов зазначав, що Україна готова надати своїм громадянам, які виїхали за кордон, роботу на оборонних підприємствах. Він додав, що для українців це буде виключно особистим рішенням,