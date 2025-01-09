Бронирование, зарплата в 200 тыс и обеды: каких специалистов ищут в Украине

Каждая вакансия имеет свои требования, однако каждая из них имеет высокий уровень заработной платы. Работодатели обещают бронирование от мобилизации и различные бонусы.

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В условиях военного положения и мобилизации в Украине существует проблема в некоторых специалистах по отдельным специальностям. Некоторые работодатели предлагают высокие заработные зарплаты и возможность бронирования работников. Фокус собрал самые интересные вакансии.

Например, в Киеве ищут руководителя пищевого производства с опытом работы от пяти лет. Он должен руководить производственным процессом, контролировать качество продукции и разрабатывать новые рецептуры. Работнику предлагается заработная плата в 200 тысяч гривен и бронирование.

В столице также ищут менеджера по продажам в компанию, которая поставляет запорную и трубопроводную арматуру, проектирует и монтирует индивидуальные тепловые пункты. Работодатель предлагает долгосрочную работу в стабильной, надежной компании, официальное оформление, оплачиваемый отпуск и больничные, а также отмечает о возможности бронирования.

С работника требуется поддержка существующих клиентов, расширение клиентской базы, предоставление консультаций, продаж, отчетности. За это ему обещают заработную плату в размере от 50 до 90 тысяч, а в некоторые месяцы — до 150 тысяч гривен.

Также в Киеве ищут персонального ассистента в украинское рекрутинговое агентство. Здесь обещают карьерный и финансовый рост, гарантированную выплату конкурентной заработной платы, официальное трудоустройство с 1 рабочей недели.

Работник должен знать английский язык в объеме, достаточном для ведения переговоров и переписок с международными партнерами. Также рабочий должен уметь работать с большими объемами задач и определять приоритетность. Ему обещают заработную плату в размере от 60 до 120 тысяч с возможностью бронирования.

Также в Киеве ищут руководителя проектов в команду по направлению разработки систем радиосвязи и БПЛА. Работник должен быть с опытом работы более двух лет и со знанием английского языка. Работодатель имеет возможность его забронировать в первый месяц работы. Кроме этого, специалисту обещают заработную плату в размере от 140 до 157 тысяч гривен и питание.

В столице также ищут инженера-электронщика. Это должно быть лицо с техническим образованием и опытом работы от трех лет, которое будет заниматься проведением исследований в области приборостроения, электронной, радио техники, автоматики и управления. За это работнику обещают заработную плату от 80 до 120 тысяч гривен и бронирование при необходимости.

А вот в Тернополе ищут менеджера по продаже запчастей к сельскохозяйственной технике. От него требуется продавать продукцию компании, работать с имеющейся базой постоянных клиентов и искать новых. За это работнику обещают заработную плату от 70 до 120 тысяч гривен, официальное трудоустройство, бонусы и премии, а также бронирование.

Во Львове ищут автомеханика. Работодатель обещает бронирование от мобилизации и заработную плату от 70 до 110 тысяч гривен. Работник должен быть в возрасте от 28 до 40 лет с опытом работы.

Сварщика ищут в Киеве. Он должен качественно работать с различными видами металла и сварочным оборудованием и соблюдать требования технической документации. Работодатель обещает работнику бронирование от мобилизации и заработную плату в размере от 40 до 100 тысяч гривен.

Ранее министр национального единства Украины Алексей Чернышов отмечал, что Украина готова предоставить своим гражданам, выехавшим за границу, работу на оборонных предприятиях. Он добавил, что для украинцев это будет исключительно личным решением,