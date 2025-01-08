"Правительство выступило против бронирования работников газовой отрасли": депутат предупредил о последствиях

По словам Алексея Гончаренко, из-за ТЭЦ, котельные, школы, больницы, детские сады и жилые дома могут остаться без тепла. В Кабмине пока не комментировали заявление нардепа.

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Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что Кабинет министров Украины якобы отказался предоставлять операторам газораспределительных систем статус критических предприятий, что делает невозможным бронирование их работников. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram в среду, 8 января.

"Еще одна "гениальная" идея нашего Кабмина. Кто объяснит украинцам, что будет, когда сети останутся без обслуживания? Кто будет реагировать на аварийные вызовы? А если российская атака — кто будет ликвидировать последствия?", — риторически спросил он.

Фото: Скриншот

По его словам, риски масштабных аварий при таком сценарии возрастут.

"ТЭЦ, котельные, школы, больницы, детские сады и жилые дома могут остаться без тепла", — считает Гончаренко.

Он призвал правительство пересмотреть свое решение и учесть его возможные последствия для критической инфраструктуры страны.

В то же время Гончаренко не предоставил никаких документов, подтверждающих его слова.

В Кабинете министров пока не опровергли или подтвердили, обнародованную Гончаренко информацию.

Напомним, 8 января народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко напомнил, что 28 февраля заканчивается срок бронирования у всех военнообязанных в Украине.

7 января Фокус писал о мобилизации и бронировании работников предприятий, которые имеют статус критически-важных и/или выполняют мобилизационные задачи Сил обороны. Военнообязанные, которые во время мобилизации в Украине на таких предприятиях могут потери бронирования от призыва и пойти в армию.