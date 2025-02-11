Чи можуть мобілізувати тих, хто не проходив строкову службу: юристка дала чітку відповідь

Юристи зазначають, що перед направленням особи на фронт військовозобов'язаний має пройти відповідну підготовку або ж перенавчання у спеціальних навчальних центрах.

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В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Відповідно до чинного законодавства, мобілізувати можуть всіх громадян, які не мають правових підстав для відстрочки. При цьому факті, що особа раніше не служила в армії, не є перешкодою для її мобілізації, розповідають юристи юридичної компанії "Приходько і партнери".

Фахівці зазначають, що такі громадяни також підлягають мобілізації до лав Збройних сил України. Однак їх не мають права відразу відправити на фронт.

Однак у таких випадках перед відправленням до військових частин вони обов’язково повинні проходити відповідну підготовку або перенавчання у спеціальних навчальних центрах. Саме в центрі відбувається підготовка особи до відправлення до військової частини, час якої залежить від конкретної спеціальності.

В центрах військовозобов'язані повинні отримати навички належної підготовки. Тільки в цьому випадку їх можуть відправляти на фронт.

Нагадаємо, що 10 лютого Міністерство оборони України Міноборони нову редакцію програми базової військової підготовки. Тепер БЗВП включає так званий "нульовий день", для адаптації новобранців до військового середовища. Також посилюється психологічна підготовка — бійці працюватимуть над стійкістю до стресу за допомогою VR-тренажерів.

Додамо, що з 1 грудня 2024 року в Україні набули чинності оновлені правила економічного бронювання працівників від мобілізації. Підприємства, у яких термін дії статусу критично важливих завершився 30 листопада, повинні до 28 лютого 2025 року підтвердити відповідність новим критеріям.