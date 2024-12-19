У старшого сина Джона Леннона виявили рак (фото)

Операція з видалення меланоми стала для Джуліана Леннона вже другою за останні чотири роки.

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61-річний рок-музикант Джуліан Леннон, син засновника і фронтмена гурту The Beatles Джона Леннона та його першої дружини Синтії, повідомив про те, що в нього виявили злоякісну пухлину й одразу ж прооперували. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram і показав фото до і після операції.

За словами Джуліана, його дерматолог, який "врятував йому життя" після його попередньої загрози раку 2020 року, настійно рекомендував йому повернутися для операції на шкірі, плечі та передпліччі.

"Перед тим, як я вилетів до Нью-Йорка з Лос-Анджелеса на "Доброго ранку, Америко", Sirius XM, iHeart Radio і мій захід із підписання книжок Fotografiska Q&A, я пішов, як я зазвичай роблю, коли перебуваю в Лос-Анджелесі, до мого улюбленого дерматолога — лікарки Тесс, яка кілька років тому виявила й прооперувала мою родимку/рак шкіри і буквально врятувала мені життя".

Уже невдовзі лікарка зателефонувала пацієнтові і закликала терміново повернутися додому, оскільки на його плечі та передпліччі було дві підозрілі родимки, одна з яких виявилася меланомою. Дерматологиня наполягала на терміновій операції.

Леннон показав руку до операції Фото: Julian Lennon/Instagram і після Фото: Julian Lennon/Instagram

"Замість того, щоб поїхати додому, поставити різдвяну ялинку і щасливо закінчити рік, відпочиваючи вдома, я вилетів назад до Лос-Анджелеса, після того, як всі мої справи в Нью-Йорку було зроблено, і прямо з аеропорту вирушив на операцію до хірурга, якого порекомендувала лікарка Тесс", — продовжив свою розповідь Джуліан.

Операція тривала кілька годин, оскільки хірург ретельно видаляв усі ділянки, яких торкнулася пухлина.

"Операція пройшла успішно, але у нас ще немає результатів біопсії, які ми можемо не отримати до Різдва", — зазначив Леннон.

Він подякував лікарям за те, що вони змогли організувати термінову операцію, і сподівається, що вони знову врятували йому життя.

"Очевидно, хороші новини стали б найкращим різдвяним подарунком, на що я сподіваюся. Але я просто хочу нагадати всім: будь ласка, перевіртеся у свого лікаря. Це займе зовсім небагато часу, і ви можете просто врятувати власне життя. Тож, будь ласка, заради себе, своєї сім'ї та друзів просто йдіть до свого лікаря і зробіть те, що має бути зроблено... Я люблю життя і хочу прожити дуже довго, і це один зі шляхів і вибір, який може визначити ваше майбутнє... Бажаю вам усім щасливих свят і здорового довгого життя... Любові всім", — закінчив свою публікацію син музиканта.

Джуліан і його молодший брат Шон

У 2020 році в нього виявили меланому на голові. Біопсія підтвердила, що пухлина злоякісна, і йому зробили операцію з її видалення.

Джуліан дуже серйозно ставиться до свого здоров'я. Його мати Синтія померла у квітні 2015 року після "короткої, але сміливої" боротьби з раком.

Раніше Фокус писав, що вчені виявили потенційний спосіб боротьби з раком.