У старшего сына Джона Леннона обнаружили рак (фото)

Операция по удалению меланомы стала для Джулиана Леннона уже второй за последние четыре года.

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61-летний рок-музыкант Джулиан Леннон, сын основателя и фронтмена группы The Beatles Джона Леннона и его первой жены Синтии, сообщил о том, что у него обнаружили злокачественную опухоль и сразу же прооперировали. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram и показал фото до и после операции.

По словам Джулиана, его дерматолог, который "спас ему жизнь" после его предыдущей угрозы рака в 2020 году, настоятельно рекомендовал ему вернуться для операции на коже, плече и предплечье.

"Перед тем, как я вылетел в Нью-Йорк из Лос-Анджелеса на "Доброе утро, Америка", Sirius XM, iHeart Radio и мое мероприятие по подписанию книг Fotografiska Q&A, я пошел, как я обычно делаю, когда нахожусь в Лос-Анджелесе, к моему любимому дерматологу – доктору Тесс, которая несколько лет назад обнаружила и прооперировала мою родинку/рак кожи и буквально спасла мне жизнь".

Уже вскоре врач позвонил пациенту и призвал срочно вернуться домой, поскольку на его плече и предплечье было две подозрительных родинки, одна из которых оказалась меланомой. Дерматолог настаивал на срочной операции.

Леннон показал руку до операции Фото: Julian Lennon/Instagram и после Фото: Julian Lennon/Instagram

"Вместо того, чтобы поехать домой, поставить рождественскую елку и счастливо закончить год, отдыхая дома, я вылетел обратно в Лос-Анджелес, после того как все мои дела в Нью-Йорке были сделаны, и прямо из аэропорта отправился на операцию к хирургу, которого порекомендовал доктор Тесс", – продолжил свой рассказ Джулиан.

Операция длилась несколько часов, поскольку хирург тщательно удалял все участки, затронутые опухолью.

"Операция прошла успешно, но у нас еще нет результатов биопсии, которые мы можем не получить до Рождества", – отметил Леннон.

Он поблагодарил врачей за то, что они смогли организовать срочную операцию, и надеется, что они снова спасли ему жизнь.

"Очевидно, хорошие новости стали бы лучшим рождественским подарком на что я надеюсь. Но я просто хочу напомнить всем: пожалуйста, проверьтесь у своего врача. Это займет совсем немного времени, и вы можете просто спасти свою собственную жизнь. Так что, пожалуйста, ради себя, своей семьи и друзей просто идите к своему врачу и сделайте то, что должно быть сделано… Я люблю жизнь и хочу прожить очень долго, и это один из путей и выбор, который может определить ваше будущее… Желаю вам всем счастливых праздников и здоровой долгой жизни… Любви всем", – закончил свою публикацию сын музыканта.

Джулиан и его младший брат Шон

В 2020 году у него обнаружили меланому на голове. Биопсия подтвердила, что опухоль злокачественная, и ему сделали операцию по ее удалению.

Джулиан очень серьезно относится к своему здоровью. Его мать Синтия умерла в апреле 2015 года после "короткой, но смелой" борьбы с раком.

Ранее Фокус писал, что ученые обнаружили потенциальный способ борьбы с раком.