"Я заслуживаю смертной казни": убийца Джона Леннона извинился перед Йоко Оно

Марк Дэвид Чемпен застрелил солиста "Битлз" на Манхэттене в 1980 году и в августе этого года ему в очередной раз было отказано в условно-досрочном освобождении

65-летнему Марку Дэвиду Чемпену, убийце музыканта Джона Леннона, в одиннадцатый раз отказали в условно-досрочном освобождении на основании того, что это "несовместимо". И он извинился перед вдовой певца, художницей Йоко Оно, заявив, что постоянно думает о своем "гнусном поступке". Об этом пишет Daily Mail.

Марк Дэвид Чепмен отбывает наказание в штате Нью-Йорк. Он женат, его 69-летняя жена живет недалеко от тюрьмы. На встрече с комиссией по условно-досрочному освобождению убийца Леннона описал себя как глубоко религиозного и "преданного христианина". Он занимается бумажной работой в закрытом блоке тюрьмы, куда его перевели из соображений безопасности. Руководство тюрьмы сообщило, что у Чепмена не было нарушений с 1994 года.

Сам он признался комиссии по условно-досрочному, что, по его мнению, полностью "заслуживает смертной казни". Чепмен рассказал, что убил Джона Леннона на глазах Йоко Оно потому что музыкант был слишком известен и "это раздражало". Но теперь он постоянно думает об этом поступке.

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"Я убил его, потому что он был очень-очень известен, и это стало единственной причиной, а искал славы, я был очень эгоистичен. Я хочу подчеркнуть: это был крайне эгоистичный поступок. Я прошу прощения у Оно за боль, которую причинил ей. Я все время об этом думаю", - сказал Чепмен.

Суд над Марком Дэвидом Чепменом

"Я знаю о чем думал тогда: ни о Ленноне, его жене, сыне, фанатах, ни о ком… только о себе. Это заслуживает смертной казни", - отметил Чемпен.

Ранее Йоко Оно просила комиссию по условно-досрочному не выпускать убийцу ее мужа на свободу. Она оценила его "личностный рост", но отметила, что его "эгоистичные действия украли у будущих поколений шанс испытать вдохновение, которое этот артист дарил людям".

Йоко Оно выходит из полицейского участка вскоре после убийства мужа

Следующий шанс на условно-досрочное освобождение Чепмен получит только через два года.

Напомним, Марк Дэвид Чепмен застрелил Джона Леннона 8 декабря 1980 года, когда музыкант возвращался с женой Йоко Оно из студии звукозаписи в свой дом на Манхэттене. Чепмен выстрелил в Леннона пять раз, попал четыре раза, а потом сел и, в ожидании полиции, читал книгу Сэлинджера "Над пропастью во ржи". Леннон скончался в машине скорой от кровопотери.

Йоко Оно с сыном Шоном

В 2000 году, по истечении двадцати лет с момента вынесения приговора, Марк Дэвид Чепмен получил право подавать прошение о помиловании.