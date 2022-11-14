У Маямі підірвали історичний готель, де виступали "Бітлз" і гостювали Кеннеді й Сінатра

Готель Deauville знесли після того, як будівлю визнали "небезпечною".

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У Маямі-Біч знесли історичний готель Deauville, у якому в 1964 виступали легендарні The Beatles на шоу Еда Саллівана. Про це пише Daily Mail.

"Бітли" записали шість пісень для "Шоу Еда Саллівана", зібравши близько 70 мільйонів глядачів біля телеекранів.

Це був їхній другий виступ на шоу після першого виступу в студії Саллівана в Нью-Йорку.

Чудова четвірка зупинилася на 12 поверсі готелю Deauville і ледь не пропустила свій виступ, тому що натовп фанатів не випускав їх із вестибюля.

У готелі "Довіль" виступали й інші знаменитості, такі як Френк Сінатра, Том Джонс і Семмі Девіс-молодший. Джуді Гарланд давала тут концерт 1961 року.

Також готель Deauville дуже любив президент Джон Ф. Кеннеді, 1961 року він виступав тут на з'їзді молодих демократів.

17-поверхова будівля готелю "Довіль" із 538 номерами була збудована в 1957 році архітектором Мелвіном Гроссманом у стилі "Маямі модерн" за адресою 6701 Collins Avenue. Він розташовувався біля пляжу, у ньому був великий готель і кілька ресторанів, а також ковзанка, салон краси та власна радіостанція. Тож це було культове місце, де можна було побачити всіх знаменитостей того часу.

[ + – ] Готель "Довіль" був культовим місцем у 1960-ті

Але в останні роки шикарний готель занепав і був покинутий. У 2017 році він сильно постраждав через пожежу в електрощитовій і урагану "Іда".

Будівля була визнана небезпечною, і 13 листопада її знесли звичайним для США способом, використавши серію спрямованих вибухів.

[ + – ] Вибух готелю "Довіль" у Маямі

Власник Miami Dolphins, забудовник і мільярдер із Нью-Йорка Стівен Росс, хотів купити готель, ще коли він стояв, знести його, і побудувати новий готель заввишки 107 метрів, а також багатоквартирний будинок. Але йому відмовили, оскільки обмеження за висотою в цьому районі становить 61 метр.

[ + – ] Гора уламків на місці легендарного готелю

Міська влада каже, що Росс усе ще може бути зацікавлений у купівлі ділянки, якщо буде розроблено альтернативний план.