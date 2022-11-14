В Майами взорвали исторический отель, где выступали "Битлз" и гостили Кеннеди и Синатра

Отель Deauville снесли после того, как здание признали "небезопасным".

Related video

В Майами-Бич снесли исторический отель Deauville, в котором в 1964 году выступали легендарные The Beatles на шоу Эда Салливана. Об этом пишет Daily Mail.

"Битлы" записали шесть песен для "Шоу Эда Салливана", собрав около 70 миллионов зрителей у телеэкранов.

Это было их второе выступление на шоу после первого выступления в студии Салливана в Нью-Йорке.

Великолепная четверка остановилась на 12-м этаже отеля Deauville и едва не пропустила свое выступление, так, как толпа фанатов не выпускала их из вестибюля.

В отеле "Довиль" выступали и другие знаменитости, такие как Фрэнк Синатра, Том Джонс и Сэмми Дэвис-младший. Джуди Гарланд давала здесь концерт в 1961 году.

Также отель Deauville очень любил президент Джон Ф. Кеннеди, в 1961 году он выступал тут на съезде молодых демократов.

17-этажное здание отеля "Довиль" с 538 номерами было построено в 1957 году архитектором Мелвином Гроссманом в стиле "Майами модерн" по адресу 6701 Collins Avenue. Он располагался у пляжа, в нем был большой отель и несколько ресторанов, а также каток, салон красоты и собственную радиостанцию. Так что это было культовое место, где можно было увидеть всех знаменитостей того времени.

[ + – ] Отель "Довиль" был культовым местом в 1960-е

Но в последние годы шикарный отель пришел в упадок и был заброшен. В 2917 году он сильно пострадал из-за пожара в электрощитовой и урагана "Ида".

Здание было признано опасным и 13 ноября его снесли обычным для США способом – использовав серию направленных взрывов.

[ + – ] Взрыв отеля "Довиль" в Майами

Владелец Miami Dolphins, застройщик и миллиардер из Нью-Йорка Стивен Росс хотел купить отель, еще когда он стоял, снести его, и построить новую гостиницу высотой в 107 метров, а также многоквартирный дом. Но ему отказали, так как ограничение по высоте в этом районе составляет 61 метр.

[ + – ] Гора обломков на месте легендарного отеля

Городские власти говорят, что Росс все еще может быть заинтересован в покупке участка, если будет разработан альтернативный план.