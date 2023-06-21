Бейонсе в ярком желтом костюме посетила первый показ Фаррелла Уильямса

В Париже певец представил свою дебютную коллекцию Весна/Лето 2024 для Louis Vuitton и показ посетили множество селебрити.

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Бейонсе и Джей Зи посетили дебютный показ Фаррелла Уильямса для Louis Vuitton. Певец в начале этого года стал креативным директором мужской линии этого дома после смерти Вирджила Абло. Об этом пишет Daily Mail.

Концепцией коллекции Уильямса стало слово "Lovers" и дань уважения его родному штату Вирджиния.

Он украсил наряды шахматной клеткой и пиксельным камуфляжем. Модели дефилировали в шортах, юбках-килтах с запахом и пиджаках оверсайз.

И одними из главных гостей показа стали Бейонсе и Джей Зи. Они, правда, слегка опоздали. Также места в первом ряду заняли Ким Кардашьян, Миранда Керр, Наоми Кэмпбелл и Зендая.

Бейонсе представила французский модный дом своим атласным нарядом ярко-желтого цвета, напоминающим пижаму, и культовой сумкой LV.

Бейонсе

А 42-летняя Ким Кардашьян вернулась во французскую столицу почти через семь лет после того, как у нее украли драгоценности во время Недели моды в Париже в 2016 году. Она сидела рядом с Джаредом Лето.

Еще одной почетной гостьей показа стала 53-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл, которая была близка с покойным предшественником Фаррелла Вирджилом Абло. И, судя по фото папарацци, она отлично проводила время вместе с Ленни Кравицем.

Наоми Кэмпбелл и Ленни Карвиц

"Я второй темнокожий мужчина на планете, который когда-либо испытывал это потрясающее чувство: еще бы, крупнейший дом моды в мире", — сказал Фаррелл в интервью перед показом, имея в виду свою работу с февраля.

50-летний певец и продюсер положил конец многомесячным спекуляциям, заняв место своего друга Вирджила Абло, который занимал эту должность с марта 2018 года до своей смерти в ноябре 2021 года.

Абло был самым известным темнокожим дизайнером в отрасли, которому приписывают внедрение уличной моды в высокую моду.

Показ, авторства Фаррелла Уильямса

"Мой брат Вирджил был первым. Он сделал так много для этого дома моды. Он принес скейт-культуру в этот мир, будучи афроамериканцем. Это нереально, что я тоже могу это делать", — сказал Фаррелл.

По его словам, председатель и главный исполнительный директор LVMH Бернар Арно и его семья, которых звезда знает много лет, "чрезвычайно поддерживали" его новую должность.

Показ, авторства Фаррелла Уильямса

Впервые Фаррелл был представлен клану Арно еще в 2004 году, когда сотрудничал с дизайнером Louis Vuitton Марком Джейкобсом, создавая солнцезащитные очки.

Назначение Фаррелла для многих стало сюрпризом, хоть он раньше и сотрудничал с японским дизайнером Ниго и разрабатывал капсульную коллекцию для Chanel.

Напомним, Вирджил Абло, основатель бренда Off-White, скончался после продолжительной болезни. На его пост креативного директора в Louis Vuitton пророчили Канье Уэста, но это было до того, как рэпер начал раздавать антисемитские комментарии.