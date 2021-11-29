Наследие художника и архитектора. 5 лучших показов Вирджила Абло

Основатель Off-White и креативный директор мужской линии Louis Vuitton Абло ушел из жизни в 41 год

Днем ранее стало известно, что от тяжелой болезни скончался один из самых известных и креативных дизайнеров современности – 41-летний Вирджил Абло. Об этом сообщили его близкие в его Instagram-аккаунте.

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Оказалось, что Абло боролся с раком — сердечной ангиосаркомой. Диагноз ему поставили еще два года назад — в 2019, но Вирджил не афишировал свое заболевание. Даже когда в 2020 году он пропустил показ Off-White сезона весна-лето 2020-го в Париже, его пресс-служба сообщила, что врачи просто порекомендовали ему "снизить темп" и запретили путешествовать.

Впрочем, показ прошел безупречно. "Команда Off-White достаточно подготовлена, чтобы справиться без меня, да и в Louis Vuitton я работаю с высококлассными экспертами. Шоу должно продолжаться", — сказал тогда Абло.

[ + – ] Вирджил Абло за работой Фото: Instagram virgilabloh

О его работоспособности ходили легенды. Он не расставался с телефоном и ноутбуком, постоянно был в разъездах, но всегда на связи. И тому была причина. Чтобы достичь высот, Абло пришлось немало потрудиться.

Вирджил вырос в городе Рокфорд, штат Иллинойс, в семье эмигрантов из Ганы. Он окончил Висконсинский университет, получив диплом бакалавра гражданского строительства. Позже он рассказывал, что даже не думал о творческой профессии. "Я считал, что творчество не для простого черного парня из пригорода Чикаго", — признавался он в интервью The Cut.

Абло продолжил изучать архитектуру в Иллинойсском технологическом институте и взял курс по истории искусств.

Примечательно, но будущий креативній директор Louise Vuitton не любил, когда его называли дизайнером — сам он считал себя художником, или, по его собственным словам — "творцом". Он любил переосмысливать известные явления, исторические события и личностей. В разные периоды его вдохновляли принцесса Диана, Караваджо, и даже выставка Леонардо да Винчи в Лувре. Как дипломированный архитектор, Абло часто заимствовал что-то в промышленном дизайне, например пластиковые застежки zip-tie, которые используются в оснащении пассажирского самолета.

[ + – ] Коллекция Вирджила Абло для Off-White в коллаборации с Лувром Фото: Off-White [ + – ] Коллекция Вирджила Абло для Off-White в коллаборации с Лувром Фото: Off-White

Вирджил Абло жил в Чикаго, точнее там жила его семья – жена Шеннон и его дети — дочь Лоу и сын Грей. Сам модельер постоянно был в разъездах. Знакомство с миром моды он начинал в Доме моды в Fendi в 2009 году. Именно там он и познакомился с Канье Уэстом. И это было весьма плодотворное сотрудничество – именно Абло занимался дизайном мерча и обложек альбомов для рэпера. А уже в 2013 году мир увидел первую коллекцию Off-White. Всего через пять лет многообещающий и талантливый дизайнер, пропагандист уличной моды, стал креативным директором мужской линии Louis Vuitton. И в том же году популярный журнал Time включил модельера в список 100 известнейших людей мира. В 2019 году Абло запустил именной бренд Virgil Abloh.

Показы Вирджила стали сенсацией в мире моды. И Фокус, отдавая дань уважения его таланту, собрал пять лучших показов, которые навсегда войдут в историю модной индустрии.

Коллекция Off-White, посвященная принцессе Диане

Вдохновляясь, Абло повесил в своей студии мудборд, который целиком состоял из снимков леди Ди. Так что коллекция весна-лето 2018 вышла хоть и современной, но явно цитирующей наряды принцессы в современной интерпретации.

[ + – ] Коллекция Off-White, посвященная принцессе Диане

Не секрет, что экс-супруга принца Чарльза во многом опережала свое время, выбирая свои наряды, так что Абло просто представил, как выглядели бы наряды Дианы, если бы она выбирала их сейчас.

Всего в коллекции было 39 образов и каждый был узнаваемым.

Первый показ Louis Vuitton в парижском Пале-Рояль

Дебют Вирджила Абло, как креативного директора мужской линии Louis Vuitton прошел с помпой в 2019 году. Весенне-летняя коллекция была представлена в Пале-Рояль. Модели шли по радужному подиуму по аллее в саду дворца.

[ + – ] Дебютный показ Абло для Louis Vuitton

Вся коллекция воплощала идею призмы, которая преломляет свет и рождает новые цвета.

И если показ открывали модели в белом, то далее по подиуму шли парни уже в нарядах всех цветов радуги.

Вирджил представил яркие жилеты, напоминающие "разгрузку" военных, много денима и кроссовки с биркой Louis Vuitton, которые немедленно стали хитом продаж. А, выйдя на поклон, Абло обнял Канье Уэста и прослезился.

Моя Америка. Второй показ Абло для Louis Vuitton

Показ прошел в парижских садах Тюильри, однако модели шли по улицам Нью-Йорка. Для показа буквально воссоздали некоторые его кварталы, те самые, где и зародилась уличная моды, так сильно вдохновившая Вирджила Абло..

[ + – ] Показ "Моя Америка" для Louis Vuitton

Интересен был и декор – платки, собранные из флагов разных стран, в знак уважения всех этнических групп, проживающих в США.

Модели коллекции осень-зима 2019/2020 цитировали военную форму: как мундиры Гражданской войны, так и современные бронежилеты. Фирменная монограмма Louis Vuitton была вписана в пуховики, украшала куртки и меховые пальто.

[ + – ] Знаменитые сумки Louis Vuitton от Вирджила Абло Фото: Louis Vuitton

А особой "фишкой" коллекции стали пластиковые сумки фирменного фасона неонового цвета.

Уличная мода на улице. Неделя мужской моды сезона весна-лето 2020

Изначально Абло хотел провести показ перед Нотр-Дам, но пожар в соборе разрушил его планы и локацию пришлось спешно менять.

[ + – ] Показ на площади Дофин

Решение перенести показ на парижские улицы и кафе на площади Дофин было отличным решением. Гости в истинно парижском стиле восседали за столиками и на скамейках, пили шампанское и оценивали новую коллекцию.

Впрочем, за показом могли наблюдать и местные жители, прямо из своих окон и со своих балконов, что добавляло парижского духа всему событию.

Сама коллекция, исполненная в пастельных тонах тогда произвела фурор.

Дефиле в облаках. Показ осень-зима 2020/2021

Позже Вирджил Абло решил удивить всех и посвятил коллекцию интерпретации мужских дресс-кодов.

[ + – ] Показ осень-зима 2020/2021

Модели шествовали по подиуму, украшенному ножницами и гигантскими ключами, а наряды представляли из себя узкие приталенные костюмы, пальто с неожиданными вырезами, концептуальные кожаные подтяжки, широкие пояса и неожиданный всплеск цвета.

Ведь среди моделей спокойных сдержанных цветов мелькали акценты яркого-розового цвета, который традиционно считается девичьим. Но Абло сломал стереотипы.

Примечательно, но, вероятно, самый значительный показ Вирджила Абло еще впереди. Он состоится 30 ноября в Майами. Будет показана весенне-летняя коллекция Louis Vuitton, которую создал Абло. Как стало известно, концерн LVMH принял решение не отменять дефиле — шоу-реквием состоится. И будет называться "Здесь был Вирджил".