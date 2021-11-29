Наследие художника и архитектора. 5 лучших показов Вирджила Абло
Основатель Off-White и креативный директор мужской линии Louis Vuitton Абло ушел из жизни в 41 год
Днем ранее стало известно, что от тяжелой болезни скончался один из самых известных и креативных дизайнеров современности – 41-летний Вирджил Абло. Об этом сообщили его близкие в его Instagram-аккаунте.
Оказалось, что Абло боролся с раком — сердечной ангиосаркомой. Диагноз ему поставили еще два года назад — в 2019, но Вирджил не афишировал свое заболевание. Даже когда в 2020 году он пропустил показ Off-White сезона весна-лето 2020-го в Париже, его пресс-служба сообщила, что врачи просто порекомендовали ему "снизить темп" и запретили путешествовать.
Впрочем, показ прошел безупречно. "Команда Off-White достаточно подготовлена, чтобы справиться без меня, да и в Louis Vuitton я работаю с высококлассными экспертами. Шоу должно продолжаться", — сказал тогда Абло.
О его работоспособности ходили легенды. Он не расставался с телефоном и ноутбуком, постоянно был в разъездах, но всегда на связи. И тому была причина. Чтобы достичь высот, Абло пришлось немало потрудиться.
Вирджил вырос в городе Рокфорд, штат Иллинойс, в семье эмигрантов из Ганы. Он окончил Висконсинский университет, получив диплом бакалавра гражданского строительства. Позже он рассказывал, что даже не думал о творческой профессии. "Я считал, что творчество не для простого черного парня из пригорода Чикаго", — признавался он в интервью The Cut.
Абло продолжил изучать архитектуру в Иллинойсском технологическом институте и взял курс по истории искусств.
Примечательно, но будущий креативній директор Louise Vuitton не любил, когда его называли дизайнером — сам он считал себя художником, или, по его собственным словам — "творцом". Он любил переосмысливать известные явления, исторические события и личностей. В разные периоды его вдохновляли принцесса Диана, Караваджо, и даже выставка Леонардо да Винчи в Лувре. Как дипломированный архитектор, Абло часто заимствовал что-то в промышленном дизайне, например пластиковые застежки zip-tie, которые используются в оснащении пассажирского самолета.
Вирджил Абло жил в Чикаго, точнее там жила его семья – жена Шеннон и его дети — дочь Лоу и сын Грей. Сам модельер постоянно был в разъездах. Знакомство с миром моды он начинал в Доме моды в Fendi в 2009 году. Именно там он и познакомился с Канье Уэстом. И это было весьма плодотворное сотрудничество – именно Абло занимался дизайном мерча и обложек альбомов для рэпера. А уже в 2013 году мир увидел первую коллекцию Off-White. Всего через пять лет многообещающий и талантливый дизайнер, пропагандист уличной моды, стал креативным директором мужской линии Louis Vuitton. И в том же году популярный журнал Time включил модельера в список 100 известнейших людей мира. В 2019 году Абло запустил именной бренд Virgil Abloh.
Показы Вирджила стали сенсацией в мире моды. И Фокус, отдавая дань уважения его таланту, собрал пять лучших показов, которые навсегда войдут в историю модной индустрии.
Коллекция Off-White, посвященная принцессе Диане
Вдохновляясь, Абло повесил в своей студии мудборд, который целиком состоял из снимков леди Ди. Так что коллекция весна-лето 2018 вышла хоть и современной, но явно цитирующей наряды принцессы в современной интерпретации.
Не секрет, что экс-супруга принца Чарльза во многом опережала свое время, выбирая свои наряды, так что Абло просто представил, как выглядели бы наряды Дианы, если бы она выбирала их сейчас.
Всего в коллекции было 39 образов и каждый был узнаваемым.
Первый показ Louis Vuitton в парижском Пале-Рояль
Дебют Вирджила Абло, как креативного директора мужской линии Louis Vuitton прошел с помпой в 2019 году. Весенне-летняя коллекция была представлена в Пале-Рояль. Модели шли по радужному подиуму по аллее в саду дворца.
Вся коллекция воплощала идею призмы, которая преломляет свет и рождает новые цвета.
И если показ открывали модели в белом, то далее по подиуму шли парни уже в нарядах всех цветов радуги.
Вирджил представил яркие жилеты, напоминающие "разгрузку" военных, много денима и кроссовки с биркой Louis Vuitton, которые немедленно стали хитом продаж. А, выйдя на поклон, Абло обнял Канье Уэста и прослезился.
Моя Америка. Второй показ Абло для Louis Vuitton
Показ прошел в парижских садах Тюильри, однако модели шли по улицам Нью-Йорка. Для показа буквально воссоздали некоторые его кварталы, те самые, где и зародилась уличная моды, так сильно вдохновившая Вирджила Абло..
Интересен был и декор – платки, собранные из флагов разных стран, в знак уважения всех этнических групп, проживающих в США.
Модели коллекции осень-зима 2019/2020 цитировали военную форму: как мундиры Гражданской войны, так и современные бронежилеты. Фирменная монограмма Louis Vuitton была вписана в пуховики, украшала куртки и меховые пальто.
А особой "фишкой" коллекции стали пластиковые сумки фирменного фасона неонового цвета.
Уличная мода на улице. Неделя мужской моды сезона весна-лето 2020
Изначально Абло хотел провести показ перед Нотр-Дам, но пожар в соборе разрушил его планы и локацию пришлось спешно менять.
Решение перенести показ на парижские улицы и кафе на площади Дофин было отличным решением. Гости в истинно парижском стиле восседали за столиками и на скамейках, пили шампанское и оценивали новую коллекцию.
Впрочем, за показом могли наблюдать и местные жители, прямо из своих окон и со своих балконов, что добавляло парижского духа всему событию.
Сама коллекция, исполненная в пастельных тонах тогда произвела фурор.
Дефиле в облаках. Показ осень-зима 2020/2021
Позже Вирджил Абло решил удивить всех и посвятил коллекцию интерпретации мужских дресс-кодов.
Модели шествовали по подиуму, украшенному ножницами и гигантскими ключами, а наряды представляли из себя узкие приталенные костюмы, пальто с неожиданными вырезами, концептуальные кожаные подтяжки, широкие пояса и неожиданный всплеск цвета.
Ведь среди моделей спокойных сдержанных цветов мелькали акценты яркого-розового цвета, который традиционно считается девичьим. Но Абло сломал стереотипы.
Примечательно, но, вероятно, самый значительный показ Вирджила Абло еще впереди. Он состоится 30 ноября в Майами. Будет показана весенне-летняя коллекция Louis Vuitton, которую создал Абло. Как стало известно, концерн LVMH принял решение не отменять дефиле — шоу-реквием состоится. И будет называться "Здесь был Вирджил".