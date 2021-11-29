Спадщина художника та архітектора. 5 найкращих показів Вірджила Абло

Засновник Off-White та креативний директор чоловічої лінії Louis Vuitton Абло пішов із життя у 41 рік

Днем раніше стало відомо, що від важкої хвороби помер один із найвідоміших та найкреативніших дизайнерів сучасності – 41-річний Вірджил Абло. Про це повідомили його близькі в його Instagram-акаунті.

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Виявилося, що Абло боровся з раком – серцевою ангіосаркомою. Діагноз йому поставили ще два роки тому — у 2019-му, але Вірджил не афішував своє захворювання. Навіть коли у 2020 році він пропустив показ Off-White сезону весна-літо 2020-го в Парижі, його пресслужба повідомила, що лікарі просто порекомендували йому "зменшити темп" і заборонили подорожувати.

Втім, показ пройшов бездоганно. "Команда Off-White достатньо підготовлена, щоб впоратися без мене, та й у Louis Vuitton я працюю з висококласними експертами. Шоу має продовжуватися", — сказав Абло.

[ + – ] Вірджил Абло за роботою Фото: Instagram virgilabloh

Про його працездатність ходили легенди. Він не розлучався з телефоном та ноутбуком, постійно був у роз'їздах, але завжди на зв'язку. І тому була причина. Щоб досягти висот, Абло довелося чимало попрацювати.

Вірджил виріс у місті Рокфорд, штат Іллінойс, у родині емігрантів з Гани. Він закінчив Вісконсинський університет, отримавши диплом бакалавра цивільного будівництва. Пізніше він розповідав, що навіть не думав про творчу професію. "Я вважав, що творчість не для простого чорного хлопця з Чиказького передмістя", — зізнавався він в інтерв'ю The Cut.

Абло продовжив вивчати архітектуру в Іллінойському технологічному інституті та взяв курс з історії мистецтв.

Цікаво, але майбутній креативний директор Louis Vuitton не любив, коли його називали дизайнером — сам він вважав себе художником, або, за його словами — «творцем». Він любив переосмислювати відомі явища, історичні події та особистостей. У різні періоди його надихали принцеса Діана, Караваджо і навіть виставка Леонардо да Вінчі в Луврі. Як дипломований архітектор, Абло часто запозичив щось у промисловому дизайні, наприклад, пластикові застібки zip-tie, які використовуються в оснащенні пасажирського літака.

[ + – ] Колекція Вірджила Абло для Off-White у колаборації з Лувром Фото: Off-White [ + – ] Колекція Вірджила Абло для Off-White у колаборації з Лувром Фото: Off-White

Вірджил Абло жив у Чикаго, точніше там жила його родина – дружина Шеннон та його діти – дочка Лоу та син Грей. Сам модельєр завжди був у роз'їздах. Знайомство зі світом моди він розпочинав у Будинку моди у Fendi у 2009 році. Саме там він і познайомився з Каньє Вестом. І це була дуже плідна співпраця – саме Абло займався дизайном мерчу та обкладинок альбомів для репера. А вже у 2013 році світ побачив першу колекцію Off-White. Загалом через п'ять років багатообіцяльний та талановитий дизайнер, пропагандист вуличної моди, став креативним директором чоловічої лінії Louis Vuitton. І того ж року популярний журнал Time включив модельєра до списку 100 найвідоміших людей світу. У 2019 році Абло запустив іменний бренд Virgil Abloh.

Покази Вірджила стали сенсацією у світі моди. І Фокус, віддаючи шану його таланту, зібрав п'ять найкращих показів, які назавжди увійдуть до історії модної індустрії.

Колекція Off-White, присвячена принцесі Діані

Надихаючись, Абло повісив у своїй студії мудборд, який повністю складався зі знімків леді Ді. Тож колекція весна-літо 2018 вийшла хоч і сучасною, але явно цитувала вбрання принцеси у сучасній інтерпретації.

[ + – ] Колекція Off-White, присвячена принцесі Діані

Не секрет, що ексдружина принца Чарльза багато в чому випереджала свій час, обираючи свої вбрання, так що Абло просто уявив, як виглядали б вбрання Діани, якби вона вибирала їх зараз.

Загалом у колекції було 39 образів і кожен був пізнаваним.

Перший показ Louis Vuitton у паризькому Пале-Рояль

Дебют Вірджила Абло як креативного директора чоловічої лінії Louis Vuitton пройшов з помпезністю у 2019 році. Весняно-літня колекція була представлена в Пале-Рояль. Моделі йшли по веселковому подіумі алеєю в саду палацу.

[ + – ] Дебютний показ Абло для Louis Vuitton

Уся колекція втілювала ідею призми, яка заломлює світло та народжує нові кольори.

І якщо показ відкривали моделі в білому, то далі подіумом йшли хлопці вже в нарядах усіх кольорів веселки.

Вірджил представив яскраві жилети, що нагадують "розвантаження" військових, багато деніму та кросівки з биркою Louis Vuitton, які зразу ж стали хітом продажів. А вийшовши на уклін, Абло обійняв Каньє Веста і розплакався.

Моя Америка. Другий показ Абло для Louis Vuitton

Показ пройшов у паризьких садах Тюїльрі, проте моделі йшли вулицями Нью-Йорка. Для показу буквально відтворили деякі його квартали, ті самі, де й зародилася вулична мода, що так надихнула Вірджила Абло.

[ + – ] Показ "Моя Америка" для Louis Vuitton

Цікавим був і декор – хустки, зібрані з прапорів різних країн, на знак поваги до всіх етнічних груп, що проживають у США.

Моделі колекції осінь-зима 2019/2020 цитували військову форму: як мундири Громадянської війни, так і сучасні бронежилети. Фірмова монограма Louis Vuitton була вписана в пуховики, прикрашала куртки та хутряні пальта.

[ + – ] Знамениті сумки Louis Vuitton від Вірджила Абло Фото: Louis Vuitton

А особливою "фішкою" колекції стали пластикові сумки фірмового фасону неонового кольору.

Вулична мода на вулиці. Тиждень чоловічої моди сезону весна-літо 2020

Спочатку Абло хотів провести показ перед Нотр-Дам, але пожежа в соборі зруйнувала його плани і локацію довелося спішно змінювати.

[ + – ] Показ на площі Дофін

Рішення перенести показ на паризькі вулиці та кафе на площі Дофін було чудовим рішенням. Гості в паризькому стилі сиділи за столиками і на лавах, пили шампанське і оцінювали нову колекцію.

Втім, за показом могли спостерігати і місцеві жителі, прямо зі своїх вікон та зі своїх балконів, що додавало паризького духу всій події.

Сама колекція, виконана в пастельних тонах, тоді викликала фурор.

Дефіле у хмарах. Показ осінь-зима 2020/2021

Пізніше Вірджил Абло вирішив здивувати всіх та присвятив колекцію інтерпретації чоловічих дрескодів.

[ + – ] Показ осінь-зима 2020/2021

Моделі йшли подіумом, прикрашеним ножицями та гігантськими ключами, а вбрання являли собою вузькі приталені костюми, пальта з несподіваними вирізами, концептуальні шкіряні підтяжки, широкі пояси та несподіваний сплеск кольору.

Адже серед моделей спокійних стриманих кольорів мелькали акценти яскраво-рожевого кольору, що традиційно вважається дівочим. Але Абло зламав стереотипи.

Цікаво, але, ймовірно, найзначніший показ Вірджила Абло ще попереду. Він відбудеться 30 листопада в Маямі. Буде показано весняно-літню колекцію Louis Vuitton, яку створив Абло. Як стало відомо, концерн LVMH ухвалив рішення не скасовувати дефіле — шоу-реквієм відбудеться. І називатиметься "Тут був Вірджил".