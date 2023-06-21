Бейонсе у яскравому жовтому костюмі відвідала перший показ Фаррелла Вільямса

У Парижі співак представив свою дебютну колекцію Весна/Літо 2024 для Louis Vuitton і показ відвідали безліч селебріті.

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Бейонсе та Джей Зі відвідали дебютний показ Фаррелла Вільямса для Louis Vuitton. Співак на початку цього року став креативним директором чоловічої лінії цього будинку після смерті Вірджила Абло. Про це пише Daily Mail.

Концепцією колекції Вільямса стало слово "Lovers" і пошану його рідному штату Вірджинія.

Він прикрасив вбрання шаховою кліткою та піксельним камуфляжем. Моделі дефілювали в шортах, спідницях-кілтах із запахом та піджаками оверсайз.

І одними з головних гостей показу стали Бейонсе та Джей Зі. Вони, правда, трохи запізнилися. Також місця в першому ряду зайняли Кім Кардаш'ян, Міранда Керр, Наомі Кемпбелл та Зендая.

Бейонсе представила французький модний будинок своїм атласним вбранням яскраво-жовтого кольору, що нагадує піжаму, та культовою сумкою LV.

Бейонсе

А 42-річна Кім Кардаш'ян повернулася до французької столиці майже через сім років після того, як у неї вкрали коштовності під час Тижня моди у Парижі 2016 року. Вона сиділа поруч із Джаредом Лето.

Ще однією почесною гостею показу стала 53-річна супермодель Наомі Кемпбелл, яка була близька до покійного попередника Фаррелла Вірджила Абло. І, судячи з фото папараці, вона чудово проводила час разом із Ленні Кравіцем.

Наомі Кемпбелл та Ленні Карвіц

"Я другий темношкірий чоловік на планеті, який коли-небудь відчував це приголомшливе почуття: звичайно, найбільший будинок моди у світі", — сказав Фаррелл в інтерв'ю перед показом, маючи на увазі свою роботу з лютого.

50-річний співак і продюсер поклав край багатомісячним спекуляціям, посівши місце свого друга Вірджила Абло, який обіймав цю посаду з березня 2018 року до своєї смерті в листопаді 2021 року.

Абло був найвідомішим темношкірим дизайнером у галузі, якому приписують впровадження вуличної моди у високу моду.

Показ, авторства Фаррелла Вільямса

"Мій брат Вірджіл був першим. Він зробив так багато для цього будинку моди. Він приніс скейт-культуру в цей світ як афроамериканець. Це нереально, що я теж можу це робити", — сказав Фаррелл.

За його словами, голова та головний виконавчий директор LVMH Бернар Арно та його родина, яких зірка знає багато років, "надзвичайно підтримували" його нову посаду.

Показ, авторства Фаррелла Вільямса

Вперше Фаррелл був представлений клану Арно ще 2004 року, коли співпрацював із дизайнером Louis Vuitton Марком Джейкобсом, створюючи сонцезахисні окуляри.

Призначення Фаррелла для багатьох стало сюрпризом, хоч він раніше співпрацював з японським дизайнером Ніго і розробляв капсульну колекцію для Chanel.

Нагадаємо, Вірджил Абло, засновник бренду Off-White, помер після тривалої хвороби. На його посаду креативного директора в Louis Vuitton пророкували Каньє Веста, але це було до того, як репер почав роздавати антисемітські коментарі.