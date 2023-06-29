53-річна Наомі Кемпбелл показала розкішну фігуру в новій фотосесії

Ікона моди приміряла стильне і сміливе вбрання.

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Британська супермодель Наомі Кемпбелл у своєму віці продовжує популяризувати вікову красу і дивувати мільйони фанатів по всьому світу своєю зовнішністю. Вона бере активну участь у найпрестижніших модних показах, знімається в рекламних кампаніях і для наймодніших журналів. Секрет успіху Наомі в тому, що вона не боїться експериментувати, із задоволенням приміряє нові образи і вже багато років залишається в чудовій формі. Чергове цьому підтвердження — її нова зйомка для журналу Dust.

На чорно-білих кадрах Кемпбелл постає в образах від Maison Margiela і John Galliano.

Під час зйомок Наомі позувала в атласній сукні-комбінації з головним убором, прикрашеним пір'ям, капронових прозорих рукавичках, латексних загострених бюст'є і трусах, колготках у сітку, білій мінісукні з асиметричним подолом, у пальто і сорочках цікавого крою.

Кожен зі знімків показує різну Наомі: від елегантної і стриманої, до вільної, яка руйнує стереотипи.

Фотографіями Кемпбелл поділилася на своїй сторінці в Instagram, і вони набрали десятки тисяч лайків і сотні коментарів від шанувальників знаменитості.

Раніше Фокус писав, що супермодель натякнула на те, хто є хрещеним батьком її маленької доньки.