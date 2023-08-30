Наоми Кэмпбелл поздравила Майкла Джексона с днем рождения (фото)

Легендарному музыканту 29 августа 2023 года исполнилось бы 65 лет.

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53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл поздравила с 65-м днем рождения Майкла Джексона. Архивными кадрами с покойным музыкантом звезда подиумов китайско-ямайского происхождения делится в своем Instagram с более чем 15 млн подписчиков.

"С днем рождения, @michaeljackson. Поп-король. Сегодня исполнилось бы тебе 65 лет... Ты всегда будешь в наших сердцах", — обратилась к Джексону Наоми Кэмпбелл.

Модель показала ряд архивных кадров с именинником, который ушел из жизни в 2009 году в результате передозировки лекарственных препаратов. В частности, Наоми вспомнила съемки в клипе своего друга.

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Наоми Кэмпбелл и Майкл Джексон

53-летняя британская знаменитость снялась в клипе Джексона "In the closet" в 1992 году.

"Держит свою Барби", "Король эстрады, и королева моды", "Максимальный респект 🫡 лидеру, легенде", — присоединяются к поздравлениям Майкла Джексона подписчики модели.

Напомним, Наоми Кэмпбелл рассказала о путешествиях с двухлетней дочкой.

Также Фокус писал о пополнении в семье Наоми Кэмпбелл в июне 2023 года.